Рупор кремлевской пропаганды: Вставай соня, вот мы и прилетели. Тебя даже метеорит не разбудил

Ознакомился с многолетним долгостроем от Тода Говарда, который 2 раза продал мне Скайрим.

"Старфилд" оказался примерно тем же, что и ожидалось – своеобразным Fallout 4, только в космосе.

Соответственно, если вам такое нравилось в 2015 (время летит, ужас), то и сейчас зайдет. Если не понравилось тогда, то тем более не понравится и сейчас.

Проект в ряде моментов выглядит как современный продукт за конский прайс, а в других – как пришелец из прошлого. Кривенькие анимации, в среднем посредственная анимация лиц, постоянные загрузки, смешные баги коллизий и текстур. В общем, все тот же набор классических недостатков, которые тянутся еще со времен Морровинда и Обливиона. Плюс строительство баз на любителя Fallout 4.

Тем не менее, несмотря на все если и но, и здесь присутствует тот самый затягивающий эффект погружения, при достаточно длительном ознакомлении с местным миром, когда на генеральную сюжетную линию в общем-то плевать, а можно бродить/летать по местному миру практически без ограничений (за исключением бесконечного числа загрузок). Как и в Скайриме, где можно было играть в Скайрим, но не проходить Скайрим, здесь также можно играть в Старфилд, но не проходить его. Определенное удовольствие вперемешку с эпизодической фрустрацией получить можно. Но ощущения вау, которое было скажем во время релиза Скайрима, тут конечно нет, потому что от частичной вторичности никуда уже не денешся.

Космос тут не бесшовный. Есть 100 систем с кучей планет, лун, космических станций. Перемещение идет прыжками от системы к системе и кат-сценами при перелете от планеты к планете. Бесшовной посадки также нет – есть кат-сцены взлетов и посадок. Со временем надоедает, но посадки в реальном времени надоели бы еще быстрее, с учетом необходимости перемещений по системам и планетам. Так как движок у Бетесды кривой, то наземный транспорт на нем они реализовать по техническим причинам не могут. Поэтому исследование неизведанных миров происходит на своих двоих + на реактивном ранце. Но не это самый большой минус – самое тухлое, что приземляясь на любую планету, там уже встречаешь какие-то модули, постройки и базы. Абсолютно везде. Происходит это потому, что большая часть планет (за исключением сделанных вручную), генерирует поверхность на лету, собирая ее во время загрузки из заготовленного набора фрагментов (которые со временем начинают повторяться). Понятное дело, что сделать 100 планет вручную проблематично, особенно если заявлена возможность сесть на поверхность в любой точке планеты, но из-за выбранной схемы реализации посадки на новый мир, получается, что неизведанных миров в космосе как бы и нет. Все уже освоено до нас. Этим же в свое время грешила "Масс Эффект Андромеда". Которая также заявлялась как игра про исследования и открытие новых миров. По факту же, в "Старфилде" исследование новых миров это скорее про изучение мира через квесты и окружение. А так да, формально космос бескрайний – на десятки и сотни человеко-часов.

И это только один из аспектов. Она реально огромная. Строительства баз, модульное строительство космических кораблей, крафт всего и вся, отдельный пласт геймплея со сканированием систем, планет, спутников, животных, растений, полезных ископаемых и т.д. Космические бои с возможностью абоража. Боевка аля Fallout 4, аналоги гильдий/организаций из любой игры от Тода и т.д. и т.п.

Разбирать всю это можно долго. Тут огромная куча всяких-разных механик с разном степени качеством реализации.

Очевидно, что все это еще будут долго допиливать патчами, дополнениями, модификациями.

Что сделано хорошо.

1. Квесты (в основном)

2. Текстуры оружия, одежды, скафандров и внутреннего окружения.

3. Общая фантастическая атмосфера.

По мелочам.

1. Скандал в Рунете с отсутствующим портретом Гагарина, который был, но который убрали – разрешился. Его просто перевесили. Так что Гагарин и Терешкова в игре присутствуют. Правда раньше на портрете Гагарин улыбался, а теперь не улыбается.

2. Особой толерастии на старте не замечено. Никто проблемы трансгендеров решить не просит, про свою лесбийскую семью не рассказывает? Как так, Тод? Почему не отражены современные тренды?

3. Улыбнул разве что русский негр Владимир Салль в десантной тельняшке, который живет в гордом одиночестве на космической станции-телескопе. Но где ушанка?

Владимир Салль по сюжету ищет какого-то Андрея. Так что русские в игре присутствуют.

4. Сама игра вышла без русского языка. Сначала он планировался (даже после начала СВО), но потом его убрали. Впрочем, большой проблемой это не стало. Смешно, но незадолго до релиза группа переводов выкатила заявление, что переведет полностью "Старфилд" за 20 млн. рублей, так как в игре более 170 000 строк текста. Но уже буквально в первый день выхода, появился вполне пристойный альфа-перевод "Старфилда" с помощью нейросетей. Наглядный пример роста влияния нейросетей. Берегитесь, кожанные ублюдки. Качество перевода пока средненькое, но вполне терпемиое.

5. Несмотря на то, что игра официально не продается в России, она вполне себе свободно продается в любых магазинах торгующих Стим-ключами. Какой-то "серый импорт".

В знак протеста против отсутствия продажи лицензий, можно без проблем также скачать ее с торрент-трекеров в качестве трофея. Но дважды подумай – готов ли ты не заплатить Тоду?

Но, как это обычно бывает, искомые недостатки никак не помешают продукту продаться многомиллионным тиражом и получить долговременное существование за счет мододелов, которые уже напили под тысячу модификаций (игра официально релизнулось только 2 дня назад). За счет этого она и будет жить, как минимум до выхода Fallout 5 и TES VI. Продавать ее будут лет 5-7 точно. Вместе со Скайримом конечно же. Авторы давно вывели формулу успеха и продолжают продавать недоделанные плафтормы для многолетней эксплуатации, которые переживают более яркие, но и менее масштабные проекты. Совершить усилия и перейти на новый движок и более масштабно развивать свою концепцию, они очевидно не хотят. Но можно ли их винить, если эта езда на старом багаже продолжает приносить им огромные деньги.

Лично мне, скорее понравилось то что получилось, чем нет. Старфилд это причудливая смесь серьезных достоинств и не менее серьезных недостатков. Недостатки как обычно серьезные, но плюсы на мой взгляд перекрывают минусы. Тем не менее, переплюнуть Скайрим у Тода не получилось, хотя замах был на некую нетленку.

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