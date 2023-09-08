Онлайн-шоу «ОК на связи!» вернулось в обновленном формате

Социальная сеть Одноклассники рада объявить о перезапуске своего популярного онлайн-шоу «ОК на связи!». Обновленная версия обещает стать более интерактивной и динамичной, а также с множеством звездных гостей.

Ключевыми изменениями в «ОК на связи!» являются: появление нового ведущего Константина Анисимова, сокращение продолжительности каждого выпуска до 30-40 минут (ранее шоу было длительным на час) и возможность присутствия зрителей в студии, которые могут задавать вопросы звездным гостям.

В каждом выпуске знаменитые гости расскажут о своей жизни, планах и хобби, а также ответят на вопросы пользователей и зрителей. Первым из них в обновленной версии шоу стал российский фигурист Максим Траньков, а в ближайших выпусках ожидаются такие звезды, как Дмитрий Шепелев, Мила Ершова, Дарья Мороз и многие другие.

Одноклассники планируют приглашать новых звездных гостей, освещать актуальные события и выпустить не менее 16 новых эпизодов до конца года, с надеждой на расширение аудитории. Все эфиры будут доступны для просмотра в официальной группе «ОК на связи» на платформе Одноклассники.

«ОК на связи!» – это популярное развлекательное онлайн-шоу, выходящее в социальной сети Одноклассники с 2016 года. В прошлых выпусках в качестве гостей участвовали известные российские и зарубежные музыканты, актеры и другие знаменитости, включая Зендею и Квентина Тарантино. Шоу в среднем собирало 3 миллиона просмотров за один эфир.