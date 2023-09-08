 

Онлайн-шоу «ОК на связи!» вернулось в обновленном формате

08.09.2023, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Социальная сеть Одноклассники рада объявить о перезапуске своего популярного онлайн-шоу «ОК на связи!». Обновленная версия обещает стать более интерактивной и динамичной, а также с множеством звездных гостей.

Ключевыми изменениями в «ОК на связи!» являются: появление нового ведущего Константина Анисимова, сокращение продолжительности каждого выпуска до 30-40 минут (ранее шоу было длительным на час) и возможность присутствия зрителей в студии, которые могут задавать вопросы звездным гостям.

В каждом выпуске знаменитые гости расскажут о своей жизни, планах и хобби, а также ответят на вопросы пользователей и зрителей. Первым из них в обновленной версии шоу стал российский фигурист Максим Траньков, а в ближайших выпусках ожидаются такие звезды, как Дмитрий Шепелев, Мила Ершова, Дарья Мороз и многие другие.

Одноклассники планируют приглашать новых звездных гостей, освещать актуальные события и выпустить не менее 16 новых эпизодов до конца года, с надеждой на расширение аудитории. Все эфиры будут доступны для просмотра в официальной группе «ОК на связи» на платформе Одноклассники.

«ОК на связи!» – это популярное развлекательное онлайн-шоу, выходящее в социальной сети Одноклассники с 2016 года. В прошлых выпусках в качестве гостей участвовали известные российские и зарубежные музыканты, актеры и другие знаменитости, включая Зендею и Квентина Тарантино. Шоу в среднем собирало 3 миллиона просмотров за один эфир.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Из-за ошибки секретаря госпредприятие произвело закупку собак вместо силового кабеля

08.09 / Скандалы: Ноунейм-миллиардерша

08.09 / Названы 6 признаков дефицита витамина D

08.09 / Россия приступила к строительству космодрома в Африке

08.09 / WhatsApp может ввести платную премиум-подписку

08.09 / Мишустин: В августе федеральный бюджет исполнен с профицитом в 230 млрд руб.

08.09 / Мнение: Про 472 кг кокаина в Той самой «Новой газеты»

08.09 / Microsoft обновил пользовательское соглашение для веб-сервисов в России

08.09 / “Психологические проблемы” – почему бывший Ким Кардашьян творит беспредел на публике

08.09 / «Нападение на основы нашей демократии» – ЦИК разыскивает хакеров, опубликовавших результаты электронного голосования за три недели до начала выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика