Из-за ошибки секретаря госпредприятие произвело закупку собак вместо силового кабеля

Аудиторы обнаружили нарушение тендерного контракта между двумя госпредприятиями из Томска. Изначально планировалось, что местная ТЭЦ получит от исполнителя ФГУП «Томсккабель» 5000 метров силового кабеля по приемлемой цене. Однако когда дедлайн истёк, к воротам заказчика подъехало несколько грузовиков с овчарками.

ТЭЦ отказалась принимать хвостатых гостей даже после предъявления экспедиторами накладных и копий контрактов. В администрации заявили, что подписывали документ, согласно которому исполнитель должен был привезти силовой кабель, другая сторона настаивала, что полностью выполнила условия контракта. Свой спор организаторы попытались разрешить в судебном порядке.

В результате экспертизы выяснилось, что ТЭЦ заказала у крупнейшего производителя кабеля в регионе «кобелей» (псов) в количестве 5 тысяч единиц. В ходе дебатов выяснилось, что документ готовила молодой секретарь, выпускница филологического факультета местного университета – девушка является родственницей главного инженера и ввиду неопытности неправильно интерпретировала поставленную задачу, заменив одно существительное другим. Директора предприятий, пребывая в праздничном настроении на банкете, поставили подписи под документом, не глядя.

«Я прочёл контракт на следующий день и был удивлён увиденным, но в целом условия всё равно выглядели привлекательными. Собирали собак по всей Сибири и собрали. Свои обязательства мы выполнили полностью», – заявил директор ФГУП «Томсккабель» Александр Шаповалов.

Изучив все обстоятельства, суд пришёл к выводу, что контракт выполнен в полном объёме. В настоящее время ТЭЦ раздаёт овчарок всем желающим. Недостающий силовой кабель предприятие решило закупить у своих партнёров в Китае.

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