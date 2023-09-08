 

Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

08.09.2023, 15:25, Новости дня
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Заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Политик отдал голос через планшет в своем рабочем кабинете.

Зампред Совбеза назвал дистанционное электронное голосование удобным.

“Удобно, на самом деле”, – цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее свой голос отдал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он посетил избирательный участок и воспользовался терминалом электронного голосования.

В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участке, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.


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