Скандалы: Ноунейм-миллиардерша

Супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Татьяна Литвиненко стала второй среди богатейших женщин России

Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, уступила свои позиции в списке богатейших женщин России: первое место осталось за владелицей компании Wildberries Татьяной Бакальчук, а вторую строчку в рейтинге заняла Татьяна Литвиненко. Кто это такая, и что о ней известно?

На минувшей неделе журнал Forbes опубликовал актуальный список из двадцати самых богатых российских женщин, оценив их финансы и активы. Как и в прошлом году, его возглавила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, капитал которой оценивается в 7 миллиардов долларов. Пока кажется, что подвинуть предпринимательницу с вершины топ-20 богатейших женщин России невозможно, но относительно недавно столь же прочными выглядели и позиции другой постоянной фигурантки этого рейтинга – Елены Батуриной, вдовы экс-градоначальника Москвы Юрия Лужкова, долгое время это была единственная россиянка с состоянием более 1 миллиарда долларов, и другим женщинам не удавалось приблизиться к ее показателям. Но сегодня она занимает лишь шестую строчку с состоянием в 1,3 миллиарда долларов –появилась достойная конкуренция. А вот на втором месте неожиданно оказалась женщина, до недавнего времени остававшаяся для широкой общественности ноунейм-персоной – Татьяна Литвиненко. Ее состояние составляет $2,8 млрд. О ней речь пойдет более подробно.

Кто такая Татьяна Литвиненко?

Муж Татьяны Литвиненко – ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. В 2022 году он оказался под западными санкциями и переписал на супругу 20,6% холдинга «Фосагро»: это крупнейший в Европе производитель фосфоросодержащих удобрений. «Фосагро» выпускает более 50 марок различной продукции, в том числе, минеральные удобрения, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия. Товары группы реализуются и на российском рынке, и за рубежом – в странах СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии. По итогам прошлого года чистая прибыль компании увеличилась на 42% и составила 184,7 млрд рублей.

Деловые СМИ называют акции «Фосагро» выгодной инвестицией. В период с июня 2022 по июль 2023 года, то есть, чуть более чем за год, группа четыре раза выплачивала дивиденды на общую сумму более 236 млрд рублей. Из них порядка 49 млрд рублей пришлось на пакет акций, которым владеет Татьяна Литвиненко.

Информации о Татьяне Литвиненко, буквально ворвавшейся в топ-20 самых богатых женщин России, в открытом доступе очень мало. Сейчас супруге ректора Санкт-Петербургского горного университета 65 лет. Как пишет Life, о середины прошлого десятилетия Литвиненко числилась как соучредитель предприятия «Центр обслуживания на Наличной улице», которому принадлежит частная авторская школа «Горный». Также эта организация выступала в качестве инвестора строительства петербургского ЖК «Васильевский квартал». По итогам 2022 года доходы предприятия достигли полумиллиарда рублей. В настоящее время бизнесом владеют партнеры Владимира Литвиненко, принимает ли в нем участие супруга ректора, неизвестно.

Что касается недвижимости, издание сообщает, что Татьяна Литвиненко зарегистрирована в квартире на 150 квадратных метров стоимостью около 100 миллионов рублей в премиальном клубном доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Агенты по недвижимости описывают его как весьма привлекательное и комфортное место. Закрытая территория ЖК находится под охраной, в данном проекте предусмотрен ландшафтный парк со скульптурами, игровые площадки и зоны отдыха. В квартирах имеются панорамные окна с тройными стеклопакетами, защищающими от городского шума. Внутри здания есть приточно-вытяжная вентиляция, работает центральное кондиционирование, имеется собственная котельная и многоступенчатая система фильтрации воды. Недалеко от ЖК находится Приморский парк Победы, Фруктовый сад и Елагинский остров.

Различные СМИ пишут со ссылкой на базу ЕГРН, что Татьяна и Владимир Литвиненко предпочитают большую часть времени проводить за пределами города – чета живет в курортном поселке Солнечное, который расположен на берегу Финского залива. Как отмечает Life, если обратить внимание на спутниковые снимки, не исключено, что супруги могут владеть целой усадьбой с прудом и летним театром. На участке площадью 1,3 гектара находится основной дом на 743 квадратных метра, корпуса для гостей (108 «квадратов»), прислуги (150 «квадратов») и охраны (111 «квадратов»), а также гараж на 128 квадратных метров. Исходя из рыночных цен, такую недвижимость можно оценить в миллиард рублей.

Кто еще вошел в рейтинг?

Среди других россиянок, которые вошли в рейтинг, оказались многие бывшие и нынешние жены крупных бизнесменов, а также их дочери. На сегодняшний день это тенденция, ведь крупные предприниматели, оказавшись под западными санкциями, избавляются от активов в пользу членов семьи.

Третье место в топ-20 богатейших женщин России заняла Варвара Скоч, дочь депутата Госдумы Андрея Скоча, чье состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Она владеет 30% холдинговой компании USM, у которой имеется доля в компаниях «Металлоинвест», «Мегафон» и не только. Сам Андрей Скоч официально не владеет никаким имуществом.

На четвертой строчке оказалась Марина Мордашова, которая числится как частный инвестор с состоянием в 1,85 миллиарда долларов. Ее муж, миллиардер Алексей Мордашов, передал ей большую часть акций своей золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов, к слову, получил пятую строчку в топ-110 российских миллиардеров в 2023 году по версии Forbes.

Пятое место оказалось за Лидией Михайловой и ее семьей, чье состояние оценивается в 1,55 миллиарда долларов. Михайлова – бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева. В составе холдинга – 14 птицеводческих и 20 свиноводческих комплексов, а также более 300 000 гектаров сельскохозяйственных земель.

На шестом месте самых богатых женщины страны, как уже упоминалось выше, расположилась Елена Батурина, а на седьмом – Виктория Михельсон с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Ее отец Леонид Михельсон – основатель компании «Новатэк». По данным СМИ, в январе 2023 года он передал дочери компанию «Оптима», которая, по последним данным, владеет 2,3% акций «Новатэк», а также 100% акций ООО «ГЭС-2», юрлица Дома культуры «ГЭС-2» в столице. Ранее Виктория Михельсон курировала проекты в фонде поддержки молодых художников V-A-C Foundation и изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и лондонском Институте искусства Курто.

Восьмое место занимает Евгения Гурьева, супруга основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева. Сын пары занимал пост председателя правления группы в 2013-2022 годах. США внесли и отца, и сына в санкционный список.

На девятой строчке находится Екатерина Федун, дочь совладельца «Лукойл» Леонида Федуна. Ее состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

Десятку замыкает Людмила Коган, вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая активы мужа, в том числе, пакет акций банка «Уралсиб». Ее состояние – 725 миллионов долларов.

Вторую десятку открывает Лидия Сультеева с 675 миллионами долларов. Жене совладельца и председателя совета директоров ТАИФ Рустема Сультеева принадлежит 50% в компании «Вулкан», владевшей долей в АО «ТАИФ».

На двенадцатой строчке – Ольга Белявцева с 600 миллионами долларов. Белявцева – экс-акционер «Лебедянского», также ей принадлежит доля в компании «Прогресс» и компания «Агроном-Сад».

Тринадцатую строчку занимает Елена Рыболовлева, состояние которой оценивают в 600 миллионов долларов. Ее экс-супруг – бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Суд по разделу имущества продолжался семь лет и завершился мирным соглашением в 2016 году, после чего ее фамилия и начала появляться в рейтинге Forbes.

Семнадцатое место заняла супруга президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова Лариса Алекперова с состоянием 245 миллионов долларов.

Упоминания также заслуживают новые участницы рейтинга – Мария и Татьяна Филевы, которые оказались на предпоследней и последней строчках соответственно. Им принадлежит по 25% холдинга «Группа компаний С7». Еще 50% акций остались у их отца Владислава Филева. Татьяна Филева занимала пост гендиректора холдинга в период с октября 2021 года по 2022 год, потом покинула должность, объяснив свой шаг желанием начать новые проекты и усталостью от операционного менеджмента.

Фото: Скандалы.ру



Иннокентий Колбасов

Оригинал материала: “Наша Версия”