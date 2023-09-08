 

Названы 6 признаков дефицита витамина D

08.09.2023, 14:15, Разное
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Многие из нас рискуют столкнуться с недостатком витамина D, особенно в зимние месяцы. Ведь по статистике, около 30-40 процентов людей всех возрастных групп страдают от недостатка этого важного витамина. Даже к концу лета 8 процентов взрослых и 13 процентов подростков сохраняют дефицит витамина D. Некоторые люди могут не замечать признаков, но есть несколько предупреждающих сигналов, которые могут указывать на недостаток витамина D. Врачи рассказали, на что стоит обратить внимание.

1. Усталость и энергетический недостаток: Ощущение усталости и низкий уровень энергии могут быть связаны с недостатком витамина D. Недавние исследования показали, что добавление витамина D может значительно уменьшить утомляемость, особенно у людей с рассеянным склерозом;

2. Плохое настроение и депрессия: Витамин D играет роль в регуляции настроения, а его уровень может быть ниже у людей, страдающих депрессией;

3. Проблемы с зубами и полостью рта: Оптимальный уровень витамина D необходим для усвоения кальция, который важен для здоровья зубов;

4. Боли в костях и мышцах: Витамин D играет важную роль в здоровье опорно-двигательной системы. Его недостаток может привести к снижению абсорбции кальция, что в конечном итоге может вызвать боли в костях и мышцах;

5. Частые заболевания: Витамин D также влияет на иммунную систему. Его дефицит D может нарушить регуляцию иммунной системы и увеличить риск инфекций;

6. Проблемы с пищеварением: Витамин D необходим для здоровья пищеварительной системы. Его дефицит может вызвать проблемы с пищеварением.


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