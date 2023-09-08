 

“Опасность внешнего контроля”: в мятеже Пригожина усмотрели влияние из-за рубежа

08.09.2023, 14:06, Новости дня
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Выступление Пригожина было антисистемным мятежом, организованным против президента России, написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин. По его мнению, основатель ЧВК “Вагнер” прикрывался заявлениями о недовольстве Министерством обороны, но в реальности преследовал собственные цели.

“Сегодня модно “идти против системы”, но, напомню, модно в определенных странах, когда представители западных спецслужб с комфортом для себя организуют что-то вроде государственного переворота, называя это как-то благозвучно. Ну, вроде “революции роз”, “революции тюльпанов”, “марша справедливости”, – отметил эксперт.

Мухин напомнил, что в западных странах зачинщиков бунта приговаривают к значительным срокам в тюрьме. В пример политолог привел штурм Капитолия в США в январе 2021 года. Накануне одного из лидеров беспорядков Энрике Таррио приговорили к 22 годам за решеткой.

Мятеж Пригожина Мухин назвал многослойным и сложно сочиненным кейсом. Вопрос “кем?”, по мнению эксперта, остается открытым.

Политолог считает, что основателю “Вагнера” показалось удачной идеей устроить долгоиграющий скандал с Минобороны в преддверии президентских выборов.

“А дальше все завертелось уже само собой. Сложилось даже ощущение, что уже и не Пригожин ситуацию контролировал – была создана опасность внешнего контроля”, – констатировал эксперт.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал выступление Пригожина “войной против своего государства”. По мнению эксперта, причиной мятежа стали личные амбиции основателя “Вагнера”, который преследовал собственные интересы в бизнесе.

Эксперт допускает, что в успехе “похода на Москву” Пригожина убедили внешние силы. В этом еще предстоит разобраться следствию.

“Точно за ними тоже кто-то стоял. Такие гадости в нашей истории обычно придумывали британцы, а исполняли местные элитарии. Иногда у них выгорало. Но не в это раз”, – заключил Мартынов.


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