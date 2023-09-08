 

“Новый борец”: куда Якубович решил уйти с Первого канала

08.09.2023, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Леонид Якубович – неизменный ведущий капитал-шоу “Поля чудес”. Он посвятил съемкам в программе больше 30 лет своей жизни и за эти годы стал ее неотъемлемой частью. Многие поклонники передачи с ужасом думают о том, что когда-нибудь их любимец может уступить свое место у барабана другому. К счастью, пока Леонид Аркадьевич не собирается никуда уходить.

За десятилетия существования шоу в Сети всплывало о ней настолько много слухов, что их невозможно сосчитать. Но сколько бы раз программе не пророчили закрытие, а Якубовичу – увольнение, этот островок стабильности в мире российского телевидения остается нетронутым. Съемки программы продолжаются, а свежие выпуски не перестают выходить. Сегодня, 8 сентября, шоу с любимым ведущим и новыми гостями снова появилось в эфире.

Не изменяя традициям передачи, герои преподнесли Леониду Якубовичу оригинальные подарки со смыслом. Но одна гостья удивила особенно необычным презентом. Благодаря ей у телеведущего появилось белое кимоно для единоборств.

“Надеюсь, после этого у нас появится новый борец”, – сказала девушка.

Подарок настолько понравился Леониду Аркадьевичу, что он захотел применить его по назначению. Однако пояса в наборе не оказалось. Гостья объяснила, что ради него ведущему придется потрудиться и сдать экзамен. После этих слов телеведущий решил уйти с Первого канала прямиком на занятия, чтобы достигнуть цели. “Сдадим небось!” – заверил Якубович.

Ранее “Дни.ру” писали о том, чтов готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / “Опасность внешнего контроля”: в мятеже Пригожина усмотрели влияние из-за рубежа

08.09 / “Не сможет спеть”: какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену

08.09 / Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

08.09 / Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

08.09 / Жилье от государства: кому и как его можно получить

08.09 / Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования

08.09 / Пока Запад спит, Москва выигрывает информационную войну и укрепляет влияние в мире

08.09 / Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе?

08.09 / Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына

08.09 / Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика