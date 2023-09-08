 

Россия приступила к строительству космодрома в Африке

08.09.2023, 13:33, Разное
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Группа специалистов приступила к реализации долгосрочной российско-африканской космической программы, основные положения которой были закреплены по итогам переговоров руководителей космических программ Российской Федерации и Центральной Африканской Республики (ЦАР). В начале сентября были закончены геологические изыскания, а сейчас начались работы по строительству космодрома близ города Мбаики.

Выгодное положение ЦАР в районе экватора и эффект центробежной силы Земли позволит запускать спутники и грузовые корабли «Прогресс» с минимальными издержками и максимальным весом. Это позволит сэкономить средства бюджета при реализации программ «Марс-2025», «Юпитер-2026» и «Плутон-2027».

Власти ЦАР в свою очередь заинтересованы в создании группировки низкоорбитальных спутников для устойчивой телефонной связи с отдаленными районами и создания единой аграрной и плантационной сети для для прогнозирования сроков сбора урожая и контроля за незаконным перемещением контрабанды цитрусовых и каучука на территорию сопредельных стран.

Администрация президента ЦАР со своей стороны присвоила строящемуся космодрому название «Rogozin Mgulengo Bubungo» – это признание заслуг Дмитрия Рогозина, который в 2018-2022 годах внёс неоценимый вклад в осуществление всех национальных космических программ в странах Африки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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