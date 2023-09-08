WhatsApp может ввести платную премиум-подписку

Согласно высказыванию IT-эксперта Владимира Зыкова, разработчики WhatsApp рассматривают возможность внедрения платной премиум-подписки, похожей на аналогичную в Telegram. Данная новость была распространена агентством РИА Новости.

Зыков подчеркивает, что WhatsApp последовательно адаптирует новые функции, следуя за Telegram. Этот ход, по его мнению, призван сохранить актуальность американского мессенджера и избежать судьбы ICQ, который был популярен в нулевых годах, но утратил свою значимость.

Он заявил: “В WhatsApp уже существуют новостные каналы, и появление премиум-подписки кажется неизбежным…”

Эксперт также утверждает, что будущее радикальное обновление дизайна WhatsApp также будет вдохновлено Telegram, а основной целью американского сервиса является улучшение визуального восприятия и его более легковесный характер.

Зыков также напомнил, что перед тем, как WhatsApp стал лидером рынка, он перестал активно развивать свой мобильный клиент и внедрять удобные и полезные функции для обычных пользователей.