“Не сможет спеть”: какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену

Несколько десятков лет Алла Пугачева строила карьеру, гастролировала и пела перед публикой. Но, как известно, всему хорошему рано или поздно свойственно заканчиваться. Так случилось и с концертной деятельностью артистки. В 2009 году Примадонна объявила, что уходит со сцены, и с тех пор лишь изредка и по особым случаям нарушала свое обещание.

Сейчас публика сомневается в том, что еще хоть раз услышит пение исполнительницы хита “Миллион алых роз” вживую. И ее переезд за границу – далеко не единственная и главная причина. Продюсер Андрей Юрец уверен, что Алле Пугачевой мешает выйти на сцену другая напасть.

Мужчина объяснил, что за последние годы с Примадонной произошли серьезные изменения. По мнению продюсера, знаменитость больше никогда не выступит перед публикой вживую. Однако сделать это ей помешает не возраст, как предполагают многие, а последствия пагубной привычки.

Юрец напомнил, что за плечами артистки большой стаж никотиновой зависимости. Из-за курения, уверен мужчина, голос звезды сильно изменился. По его мнению, Пугачева больше не исполнит свои хиты так, как она делала это в свои лучшие годы. Поэтому поклонникам певицы не стоит надеяться когда-либо еще насладиться ее пением.

“Аллу Борисовну вживую со сцены никогда и никто не услышит.

Она не сможет спеть, как раньше, ни одной своей песни”, – заключил продюсер.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что убежавшую за границу Пугачеву пощадили.