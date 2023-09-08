Мнение: Про 472 кг кокаина в Той самой «Новой газеты»

Вышел свежий номер Той самой «Новой газеты». Скачать и распечатать можно по ссылке здесь. На страницах 16-17 выпуска опубликовано мое расследование «Оправдание с поличным. Странности дела о 472 килограммах кокаина»

А это видеоверсия расследования:

PS Видео выложено не только на YouTube, но и в Rutube. Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

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