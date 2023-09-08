Microsoft обновил пользовательское соглашение для веб-сервисов в России

Microsoft начала информировать россиян о предстоящем обновлении пользовательского соглашения для своих веб-сервисов, об этом пишет агентство РИА Новости.

Компания готовится обновить соглашение об использовании своих продуктов и служб, сделать его более ясным и информативным для пользователей. Появятся пояснения к некоторым положениям, чтобы облегчить понимание. Кроме того, обновленное соглашение будет распространяться на новые продукты, службы и функции Microsoft.

Особое внимание в обновлении уделено сервисам, использующим искусственный интеллект. Компания уточнит формулировки, касающиеся контента, создаваемого нейросетями, и внесет ограничения и требования для пользователей этих сервисов.

Microsoft также обещает исправить опечатки, грамматические ошибки и другие неточности в русскоязычном тексте. Некоторые названия и гиперссылки также будут обновлены.

“В целом, мы сделали текст условий более понятным”, – рассказали в Microsoft. Обновленное пользовательское соглашение вступит в силу с 30 сентября 2023 года.