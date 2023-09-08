«Нападение на основы нашей демократии» – ЦИК разыскивает хакеров, опубликовавших результаты электронного голосования за три недели до начала выборов

На некоторых интернет-площадках в «чёрном сегменте» Интернета хакеры разместили результаты электронного голосования, назначенного на 10 сентября 2023 года.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ подтвердили: цифры соответствуют тем результатам, которые должны быть обнародованы после единого дня голосования.

Компьютерные специалисты Центризбиркома уже работают вместе с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы определить источник утечки и привлечь виновных к ответственности. Готовится возбуждение уголовных дел.

– Это прямое нападение на основы нашей демократии. Уважаемые товарищи хакеры! Неужели вы не понимаете, что отпугивая избирателей от прогрессивных цифровых способов волеизъявления, вы мешаете прозрачности выборов, убиваете у сограждан веру в нашу великую страну, в наше светлое будущее? – заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Чтобы предотвратить такие случаи в будущем глава Центризбирком обратится к правительству и Минцифы с просьбой увеличить финансирование избирательного процесса для создания дополнительных ключей шифрования.

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