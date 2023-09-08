Акции Apple рухнули после запрета на iPhone для китайских госслужащих

Акции Apple пережили мощное падение на 3,6%, упав до $182,9 за единицу после объявления о запрете китайским госслужащим использовать iPhone, пишет Bloomberg.

Согласно данным Bloomberg, 7 сентября 2023 года стал днем с самым крупным снижением стоимости акций Apple с августа. Ранее в том же году они выросли на 46%.

Акции Apple сильно зависят от событий в Китае, так как этот рынок приоритетен для компании. Согласно Bloomberg, iPhone регулярно входят в список самых популярных смартфонов как среди частных лиц, так и среди китайских госслужащих.

Этот запрет на использование iPhone в государственных организациях Китая был ожидаемым. Секретные службы страны давно не одобряли использование иностранной техники своими сотрудниками, и Пекин уже несколько лет работает над уменьшением зависимости от американских технологий.