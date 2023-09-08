“Лживое лицо” – злющая Поплавская унизила российскую звезду

Милая и доверчивая девочка, сыгравшая Красную Шапочку в старом советском фильме, с годами превратилась в жесткого правдоруба, который беспощадно выносит вердикты коллегам по цеху. Было время, когда актриса Яна Поплавская часто выступала на ток-шоу в качестве эксперта, но в последнее время ее гневные отповеди чаще можно увидеть в социальных сетях.

Телеграм-канал популярной блондинки пестрит грубыми словечками в адрес российских знаменитостей. Недавно артистка осмелилась написать, что Алла Пугачева будет “петь в дурдоме”, но Примадонна не поддалась на провокацию и тогда Яна Поплавская переключилась на другого человека.

Досталось бывшему мужу покойной Жанны Фриске — телеведущему Дмитрию Шепелеву. Экранный деятель попал под раздачу “Красной Шапочки” из-за своего возвращения на канал “Россия”. По мнению Поплавской, такой человек недостоин появляться на государственном телевидении.

“Лживое лицо”, — унизила ведущего злющая Яна Поплавская. Актриса четко дала понять свой враждебный посыл. Она решила, что Дмитрий Шепелев должен стать объектом внимания правоохранительных органов.

Отметим, что звезды, изливающие в Сети негативные эмоции, пагубно влияют на общее настроение социума, где зверские происшествия происходят день за днем. Как передает сайт VSE42.RU, двое подростков избили инвалида на Дальнем Востоке. Возможно, Яна Поплавская принесет обществу больше пользы, если будет нести добро и свет в своих публикациях.