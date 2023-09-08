 

Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала

08.09.2023, 10:21, Разное
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Сейчас Максим Галкин* переживает не самые лучшие времена в своей карьере. После отъезда из России и ряда громких высказываний репутация артиста сильно пострадала, в результате чего он лишился не только большой части фанатов, но и возможности зарабатывать на родине. Теперь комик гастролирует за границей, но далеко не во всех городах и странах пользуется одинаково грандиозным успехом.

Не так давно стало известно, что Максим Галкин* уже не так часто стал собирать аншлаги и полные залы. Источники, близкие к организаторам концертов, утверждали, что падение продаж стало для юмориста большим потрясением. Если это действительно так, то страшно даже представить, что почувствовал шоумен, когда его выступления начали отменять…

В конце августа у супруга Аллы Пугачевой неожиданно сорвался концерт в Эстонии, который должен был состояться 15 сентября. Организаторы сообщили об отмене и предложили тем, кто купил билеты, сделать возврат или обмен. А недавно, как напоминает Царьград, у Галкина* случился скандал с казахстанскими властями.

В своих социальных сетях комик заявил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. Как объяснил муж Примадонны, в стране его не желают видеть и не предоставляют площадки для выступлений. Судя по всему, местные власти не затаили на юмориста обид после его слов. Несмотря на высказывания шоумена, как стало известно, его пустят в Казахстан с концертом.

Сообщается, что выступление артиста пройдет в ЦКЗ “Казахстан” в Астане 8 октября. Общественная служба новостей уточняет, что
об этом сообщили в управлении культуры столицы Казахстана. Также информацию о том, что гастроли все же состоятся, подтвердил продюсер комика Алексей Пучков.

*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.


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