 

Жилье от государства: кому и как его можно получить

08.09.2023, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Покупка собственной недвижимости – больная тема для многих людей. Далеко не каждый может позволить себе приобрести квартиру или дом, не влезая в кредиты и ипотеки. Однако у некоторых есть возможность получить жилье от государства по жилищному сертификату.

ГЖС дает право на получение субсидии при покупке недвижимости. Сумма, предоставляемая по сертификату, определяется в зависимости от состава семьи и стоимости одного квадратного метра на момент получения. Его нельзя применять больше одного раза, использовать для других целей, а также подарить или передать по наследству.

Чтобы получить ГЖС, необходимо выполнить ряд шагов. Подготовьте заявление и необходимые документы, а затем обратитесь с ними в воинскую часть или администрацию. Документы должны рассмотреть, а вас – поставить в очередь. Когда ваша очередь подойдет, сертификат будет выдан. Чтобы срок действия ГЖС не истек, его необходимо использовать в установленные сроки. В течение трех месяцев после получения предоставьте сертификат в банк и подайте все нужные документы в течение семи.

Для получения и использования ГЖС необходимо не только соблюсти ряд условий, но и относиться к определенной категории граждан. Список тех, кому может быть предоставлен сертификат, озвучили URA.RU. Также он указан в Постановлении Правительства РФ №153.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования

08.09 / Пока Запад спит, Москва выигрывает информационную войну и укрепляет влияние в мире

08.09 / Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе?

08.09 / Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына

08.09 / Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим

08.09 / Умер российский мультипликатор Константин Арефьев

08.09 / Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре

08.09 / Саркози – вступление Украины в ЕС усилит США и ослабит Европу

07.09 / “Не продаются”: Пригожин откровенно рассказал о бесценных вещах в своей жизни

07.09 / Какие ошибки чаще всего допускают при уходе за кожей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика