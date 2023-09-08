 

Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования

08.09.2023, 9:10, Новости дня
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Мужчине вынесли приговор в суде после выступления женщин, обвинивших его в изнасилованиях 20-летней давности, об этом пишет “Радио 1”. Звезда сериала “Ранчо” и американского ситкома
“Шоу 70-х” Дэнни Мастерсон получил 30 лет тюрьмы. Сейчас артисту 47 лет, поэтому наказание может стать для него пожизненным.

Голливудский актер находился под стражей еще с мая. На ключевом заседании он наблюдал за потерпевшими женщинами без видимой реакции. Теперь Дэнни Мастерсон настаивает на своей невиновности. Адвокаты собираются обжаловать приговор, сообщает RT.

“Ты жалкий, беспокойный и совершенно жестокий. Миру будет лучше, если ты будешь в тюрьме”, — заявила артисту одна из обвинительниц. Другая отметила, что актер ничуть не раскаялся за причиненную боль. Она выразила сожаление, что не пожаловалась на Мастерсона в полицию раньше.

Звезде дали максимальный по критериям срок наказания. Согласно правилам, через 25 лет заключения Дэнни Мастерсон может подать документы на условно-досрочное освобождение. Однако актер уже немолод — не факт, что доживет.

Отметим, что скандальные инциденты такого рода не редкость среди медийных лиц с громкими именами. Ранее “Царьград” сообщал, что российский музыкант Кирилл Широков получил обвинения в десяти эпизодах изнасилования.


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