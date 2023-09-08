Мнение: Англичане позабудут про камины



Фото из той статьи BBC. Коров они убьют первыми…

Мать честная… А вот это уже совсем круто:

“Английский парламент в третьем и окончательном чтении абсолютным большинством голосов (280 за, 19 против) принял закон, в соответствии с которым собственники недвижимости, которая не будет соответствовать параметрам “углеродной нейтральности” (net zero), будут наказываться штрафом до 15 000 фунтов, либо тюремным заключением на срок до 1 года”.

https://votes.parliament.uk/votes/commons/division/1628

Это не может не вызывать своеобразного восхищения: коммунизм наступает! И отнюдь не только в России. Скажем, вот этот английский закон – что это, как не грубейшее попрание права частной собственности? И ничего, пойдет на ура. А ведь в чем суть: владельцев квартир и домов попросту заставляют вносить в свое имущество дурацкие и весьма дорогостоящие изменения, которые им совсем не нужны… под угрозой, что их или замотают штрафами, или и вовсе упрячут в тюрьму. И это – в как бы “цитадели демократии”, причем – при почти “советском” соотношении голосов: 280 на 19! Даже в полностью сервильной и выдрессированной российской Госдуме количество “против” бывает больше.

Полез смотреть, что ж за net zero такое. Нашел статью БиБиСи – на английском, на русский, видимо, не переводили. Из нее следует, что для “углеродной нейтральности” англичанам прежде всего придется, хе-хе, демонтировать во всех домах камины. Ибо НИЗЗЯ сжигать никакое органическое топливо! Это харам! Прощай, Шерлок Холмс со своими барскими замашками! (кстати, Шерлоку, пожалуй, и с трубкой своей придется завязывать – тоже ведь “сжигание топлива” своего рода).

Затем – англичанам придется демонтировать газовое отопление, установленное в своих домах, и переходить на электрическое. Ха-ха! Только сегодня слушал интервью с украинкой-беженкой (на чистом русском, кстати), перебравшейся в Англию; она бесхитростно рассказывала, как хорошо в Англии иметь газовое отопление, так как за него приходится намного меньше платить. Ну вот, Анастасия. Лафа кончается…

Впрочем, и на электроотопление особенно нажимать не выйдет. Нехрен! Хочешь net zero – не жги зря электричество, подонок!

И вот, совершенно дивное из статьи на БиБиСи:

“Что будет означать чистый ноль для физических лиц?

В то время как наиболее значительные изменения должны исходить от правительства, отдельные лица также должны будут сыграть свою роль, чтобы помочь достичь нулевого уровня выбросов.

Это может включать:

– Меньшее количество рейсов

– Снижение энергопотребления

– Улучшение теплоизоляции и энергоэффективности дома

– Переход на электромобили

– замена газового центрального отопления электрическими системами, такими как тепловые насосы

– Ешьте меньше красного мяса”.

https://www.bbc.com/news/science-environment-58874518

Это всё не какая-то конспирология – это МЕЙНСТРИМ. Английский парламент принимает единогласно!

В общем, даже я, при всем своем непрошибаемом оптимизме, вынужден признать: мы живем в поистине страшное время. Знали мы (абстрактно), что предсказанная Марксом победа коммунизма во всемирном масштабе станет чем-то невыносимо ужасным и мир содрогнется. Но чем она ближе, тем страшнее становится. Конец времен – не шутка.