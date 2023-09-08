Илон Маск: Starlink не была активирована в районе Крыма

Илон Маск, американский миллиардер и бизнесмен, опроверг сообщения о том, что он блокировал доступ Вооруженных сил Украины к сети Starlink в районе Крыма. В сообщении, размещенном в социальной сети X, Маск подчеркнул, что спутниковая система его компании SpaceX изначально не была активирована в этом регионе. Таким образом он отреагировал на утверждения о том, что якобы тайно поручил своим инженерам отключить Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на российский военно-морской флот.

Маск подтвердил, что получил экстренную просьбу от органов власти Украины активировать Starlink на всем пути до Севастополя, где, по его словам, целью могло быть потопление большой части российского флота. Однако он отметил, что согласие на эту просьбу могло бы втянуть SpaceX в крупный акт войны и вызвать эскалацию конфликта. Вместо этого Маск призвал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Илон Маск ограничил работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова, чтобы предотвратить атаку Вооруженных сил Украины на Военно-морской флот РФ в 2022 году. Однако Маск утверждает, что это не соответствует действительности, и подчеркивает, что его компания не осуществляла деактивацию Starlink в указанных регионах.