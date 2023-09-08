 

“Готовлю борщ”: молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?

08.09.2023, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Именно так подумал народ, увидев, как Зепюр готовит борщ. Подписчики забили тревогу, ведь с тех пор, как Брутян родила Прилучному сына, актриса пропала с радаров, лишь изредка появляясь в Сети, а на публике ее совсем давно не видно. Актриса ответила на переживания аудитории, рассказав, куда пропала и почему.

“Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом и готовлю борщ”, – написала Зепюр Брутян в личном блоге.

Актриса добавила, что у сына сейчас режутся зубы. Из-за этого малыш немного капризничает, так что Зепюр совсем не до выходов в интернет – она полностью погрузилась в заботу о семье. Неужели молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились чуть более года назад – недавно супруги отпраздновали первую годовщину. Слухи о беременности актрисы появились еще зимой, однако до весны пара скрывала, что в их семье грядет пополнение.

Родила Зепюр в конце весны. Павел Прилучный лично присутствовал в палате во время родов и поддерживал любимую, он даже сам перерезал пуповину. У актера также подрастают двое детей от союза с Агатой Муцениеце – Тимофей и Мия.

Ранее “Дни.ру” писали, что жена Прилучного показала четырехмесячного сына в видео.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Social Europe – пока Запад спит, Москва выигрывает информационную войну и укрепляет влияние в мире

08.09 / Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе?

08.09 / Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына

08.09 / Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим

08.09 / Умер российский мультипликатор Константин Арефьев

08.09 / Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре

08.09 / Саркози – вступление Украины в ЕС усилит США и ослабит Европу

07.09 / “Не продаются”: Пригожин откровенно рассказал о бесценных вещах в своей жизни

07.09 / Какие ошибки чаще всего допускают при уходе за кожей

07.09 / Как не подхватить ОРВИ в сентябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика