 

Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе?

08.09.2023, 6:45, Новости дня
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Врач-диетолог и нутрициолог Анжелика Дюваль поделилась информацией о ценных свойствах кофейного масла и его универсальном применении. Это средство не только отлично подходит для ароматерапии, но может быть использовано и в косметологии и борьбе с депрессией, так как имеет успокаивающие свойства.

Врач рекомендует добавлять эфирное кофейное масло в домашние маски и кремы, поскольку жирные кислоты, содержащиеся в составе, способствуют восстановлению кожи и придают ей здоровый и свежий вид. Более того, кофейное масло эффективно помогает бороться с прыщами и целлюлитом. Чтобы проверить это на себе, достаточно добавить его в уже готовый крем или маску, отмечают “Вести Подмосковья”.

Если речь идет о ароматерапии, то врач рекомендует использовать кофейное эфирное масло на ватном диске или в диффузоре. Оно может стать отличным антидепрессантом и помочь преодолеть зависимость от кофе.

Интересно, что кофейное масло, которое можно приобрести в кулинарных магазинах, добавляют в смузи, чтобы эффективно справиться с перебором кофеина. Такой метод поможет плавно снизить потребление кофе, сохраняя при этом его аромат и наслаждение.


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