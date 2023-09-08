Лучшая партнерская программа казино – это 1xBet

Букмекерские конторы предлагают различные способы заработка. Любители азарты и спортивных игр могут играть в казино или делать спортивные ставки на турниры, соревнования и матчи. Однако такой вариант заработка несет риск проигрыша, поэтому требует серьезного отношения и использования различных стратегий. Так же есть вариант сотрудничества через партнерку – этот способ не несет риска потерять собственные деньги. Суть такого сотрудничества заключается в том, что партнер популяризирует БК в интернете и привлекает новых игроков, за что букмекер платит комиссию. И если вам интересен такой способ заработка, то вам подойдет лучшая партнерская программа казино это – 1xBet .

Партнерка от 1хБет работает уже не первый год и ее участниками стали более тридцати тысяч человек. Огромное количество положительных отзывов в интернете подтверждают, что это одна из самых надежных и эффективных программ с отлаженной схемой роботы и гарантией выплат.

Если вам исполнилось восемнадцать лет, то вы можете довольно легко и быстро к ней присоединиться, пройдя регистрацию на сайте программы. Для работы лучше иметь собственные каналы трафика, но стартовать можно и без них, работая через открытые площадки.

Почему именно эта партнерка?

Партнерская программа казино от 1xBet – это отличный старт в сфере работы с партнерками. Дело в том, что букмекер предоставляет все необходимое для работы, поэтому партнеру нужно только желание для работы. Так, предоставляются:

Готовые рекламные материалы. В личном кабинете партнер найдет все нужные креативы для работы. Они представлены на различных языках, поэтому можно работать с трафиком со всего мира. Также можно создавать собственные креативы, но к публикации они допускаются только после модерации.

Дается отличная комиссия. Со старта партнер может рассчитывать на 15% комиссии, но со временем ее можно поднять до 40%.

Все привлеченные партнером беттеры закрепляются за ним навсегда. То есть, все то время, что игроки будут делать ставки, партнер будет получать свой доход.

В личном кабинете есть все необходимые инструменты для отслеживания статистики эффективности рекламных сообщений.

Если же у партнера возникнут какие-либо сложности, то всегда можно обратиться в техническую поддержку. Также доступна помощь персонального менеджера, который поможет улучшить и сделать более эффективными рекламные сообщения.