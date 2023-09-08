Мнение: О ситуации на грани катастрофы… Но ведь только что «всё было хорошо»?

Древние сказали бы, что это злой рок. Современные сослались бы на то, что «место проклято». Мол, особенности у России таковы. Карма. Но на самом деле, у каждого кризиса, у каждой аварии, у любой катастрофы есть «ФИО и должность». Просто не всегда желательно их называть.

Но в данном случае — можно.

Потому что реальная катастрофа приближается.

О ней честно предупредил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В каком-то смысле пойдя на конфликт с влиятельным отцом.

Проблема с обеспечением топливом сельскохозяйственных предприятий в последнюю неделю резко усугубилась, к настоящему моменту можно говорить о надвигающейся катастрофе. Об этом на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам Госдумы заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, ещё недавно речь шла о проблемах с ценами на горючее и о том, чтобы каким-то образом продавать дизельное топливо аграриям дешевле, но сейчас вопрос в том, чтобы оно было хоть по какой-то цене. Ведомству приходится в ручном режиме работать с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в каждом регионе и искать топливо для предприятий, сообщил министр.

«У нас проблемы именно уже с наличием [горючего]. Мы сейчас остановим и уборочнувю, и не отсеемся по озимым. Это будет #катастрофа. Проблема с топливом — кричащая, ею надо всем заниматься», — предупредил чиновник.

Он отметил, что Минсельхоз обратился за помощью к Минэнерго. Также ведомству приходится в ручном режиме работать с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в каждом регионе и искать топливо для сельхозпредприятий, поскольку решать проблему нужно «экстренно». В связи с этим Дмитрий Патрушев предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.

Подорожание идёт с весны. А сейчас топливные #цены на бирже достигли исторических максимумов. В числе причин этого эксперты называют ремонты на НПЗ, ослабление рубля в совокупности с ростом цен на #нефть и рост спроса внутри страны. При этом, судя по статистике, нефтедобыча в России сократилась не радикально, притом что экспорт «чёрного золота» уменьшился с начала года в общей сложности на 10-15%, в том числе из-за добровольных сокращений со стороны РФ, составивших в итоге 800 тыс. баррелей в сутки.

Некоторые эксперты говорят о росте «серого» экспорта нефтепродуктов, хотя оперативная #статистика ничего подобного не подтверждает. Некоторые указывают на небольшое, в рамках 3-5%, сокращение выпуска бензина и дизтоплива. Но вряд ли это привело бы к затяжному и рекордному росту цен, а также к возникновению топливного дефицита. Однако есть ещё один фактор как бы «внутреннего» спроса. И он прямо связан с тем, что в топливе нуждаются не только трактора и комбайны, но также танки, БМП и прочие БТР в зоне СВО. Тут ещё украинцы подсуропили, атаковав несколько крупных топливохранилищ. Ну и вообще, судя по сводкам, частота перемещений боевой техники резко возросла в сравнении с прошлым годом. В том числе потому, что менять огневые позиции приходится чуть ли не после каждого выстрела.

Дальше «разжёвывать», наверное, не нужно.

Ну и понятно ведь, кто за всё это в ответе?

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