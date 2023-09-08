Рупор кремлевской пропаганды: Работа ССО ВС РФ в тылу противника
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Просто замечательная нарезка работы наших ДРГ на украинской территории в Черниговской и Сумской областях. Обычно эти кадры по каким-то причинам не публикуют и сильно не пиарят, как это делает враг, который каждый чих пытается превратить в перемогу. На видео (https://t.me/rybar) суровая мужская работа. Строго 18+, впечатлительным лучше проходить мимо. Работают ССО.
А как вы провели лето?
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Источник: Colonel Cassad
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