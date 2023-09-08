 

Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре

08.09.2023, 0:35, Новости дня
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Очевидцы сняли, как звезда в красном откровенном платье с глубоким декольте зажигает рядом с высоким бородатым мужчиной. Как выяснилось позже, это был всего лишь ее охранник.

В ходе танца Бритни Спирс потеряла лямку платья, которая упала с плеча, и практически полностью обнажила ее грудь. Певица не сразу заметила проблему и только через несколько секунд исправила ситуацию.

В Сети предполагают, что такими поездками и отдыхом в подобных заведениях Бритни Спирс отмечает свой третий по счету развод – с фитнесс-тренером Сэмом Асгари.

С ним поп-дива познакомилась в далеком 2016 году, когда выбирала моделей в новый клип. После освобождения Бритни от опеки парочка тут же объявила о помолвке, а позже состоялась и сама свадьба, на которой присутствовали многие звезды.

Вот только счастье супругов продлилось недолго – уже через год Сэм Асгари подал на развод, обвинив Бритни в изменах и избиениях. Близкий круг артистки рассказывал, как тяжело Бритни дается очередной разрыв, так что предположения о том, что мисс Спирс такими вылазками заглушает боль, могут быть вполне оправданы.

Ранее “Дни.ру” писали, что Бритни Спирс подралась с мужем и разбила ему голову.


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