 

Мнение: Подвиг Тараса

08.09.2023, 0:35, Разное
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Яхта “Леди Анастасия”

У Девола нашел ссылку на удивительное происшествие, имевшее место в самом начале СВО: украинский капитан пытался затопить яхту стоимостью в 50 млн.долл., принадлежащую российскому чиновнику. Ну, вопрос, откуда столько у вице-преза ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Ростех, даже не будем задавать. Понятно, что от верблюда. Или от прилипших к рукам госрасходов РФ на производство “высокоточного оружия” (за что капитан Тарас вообще-то мог бы сделать гр-ну Михееву скидку).

“Сегодня поговорим о затоплении суперяхты Lady Anastasia.

Старший механик арестован за попытку потопить суперяхту Lady Anastasia в Порт-Адриано. Мужчина был арестован после попытки затопления 48-метрового судна Lady Anastasia в Порт-Адриано. Тарас Остапчук и еще несколько украинцев работал на яхте олигарха Александра Михеева — Lady Anastasia. Михеев является вице-президентом российского государственного концерна «Ростех», занимающимся разработкой, производством и экспортом высокотехнологичного оружия.

После того, как Тарас увидел новости из Украины об обстреле жилых домов в Киеве, моряк решил отомстить и потопить судно. Lady Anastasia была пришвартована в Порт-Андриано на Майорке.

Остапчук открыл корабельные клапаны, ограничивающие доступ воды в трюм, и затопил яхту. Остальные украинцы пытались отговорить его от этого, но Остапчук заявил, что возьмет всю ответственность на себя. «Владелец этого корабля – преступник, зарабатывающий на жизнь продажей оружия. Теперь они убивают украинцев», – заявил Тарас Остапчук, дождавшись полицейских. После того, как Остапчук добровольно сдался властям, началось расследование.

В ходе судебного процесса Тарас в качестве защиты демонстрировал кадры обстрелов в Киеве, а также пояснил свою мотивацию. Судья счел это достаточным смягчающим обстоятельством и освободил Остапчука из-под стражи в зале суда. Помимо прочего, судья не стал выдвигать Тарасу обвинения в порче чужого имущества”.

О суперяхте Lady Anastasia
Lady Anastasia — роскошная моторная суперяхта длиной 48 метров. Она была построена компанией Sensation Yachts в 2001 году. С шириной 8,5 м и осадкой 2,2 м, она имеет алюминиевый корпус и надстройку из стеклопластика.

Поскольку везде пишут только про “попытку утопить” – делаем вывод, что с яхтой произошло примерно то же, что и со знаменитым крейсером Варяг: его затопили, так же, как Тарас, открыв кингстоны – а потом японцы, как и потом жители Майорки, просто достали, видимо, корабли со дна, воду слили, кингстоны снова закрыли – ну и всё, пользуйся не хочу. Жаль, конечно… Хотя, с другой стороны – чем яхта виновата? Вон какая красавица.

Источник: Размышления вольного социолога


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