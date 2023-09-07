Рупор кремлевской пропаганды: Разбор работы ССО в тылу врага

Интересный разбор нашумевшего видео с работой ССО ВС РФ в тылу врага в Черниговской и Сумской областях.

Само видео тут https://colonelcassad.livejournal.com/8617019.html На Украине с него знатно весь день подгарает.

Разбор работы ССО в тылу врага

Команда Рыбаря публикует нарезку кадров работы наших подразделений по ту сторону фронта в Черниговской и Сумской областях. Засады, расстрелы автобусов и пикапов с подразделениями ВСУ и территориальной обороны, подбивание автомобилей из гранатомёта с десятка метров, контрольные выстрелы и много убитых противников.

На кадрах есть минирование и подрыв моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Черниговской области (52.339440, 33.304836) — по нему ещё в апреле работала наша авиация.

https://t.me/rybar/51617

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Firezombi

Сделал небольшой разбор видео рыбаря с работой наших ДРГ по таймингам.

Я насчитал 12 эпизодов.

– 10 расстрелянных авто

– засада на патруль

– эпизод с подрывом СВУ

Итого точно 31 труп, по трём у меня сомнения (всего тел скорее всего ещё больше, качество видео кое где шакальное и достаточно темно)

1 Эпизод – Газелька

0-13 – расстрел белой машины

0-18 – выкидывают тело с пассажирского места (1)

0-20 – уже ещё одно тело (2) + тело лежит на переднем пассажирском (3)

0-26- тело (4) где-то внутри машины

по итогу получается видимо водила + 3 пассажира

2 Эпизод – внедорожник

0-40- расстрел внедорожника

0-43 – видимо он же съехавший в кювет

0-48 – расстреливают перевёрнутую машину внутри на пассажирском никого не видно, предполагаем что был водитель (5), скорее всего ещё пассажир (6 ?)

3 эпизод – пикап

0-50 – следующий эпизод расстрел пикапа, который едет вдоль леса

0-55 – внедорожник горит, труп на переднем пассажирском (7)

0-59 – съёмка внутри, ещё 2 трупа на задних сиденьях (8) и (9) + явно был водитель (10)

1-08 – обшаривает тело ранее вытащенное из машины

1-10 – съёмка того же эпизода видимо со второй камеры видны тела (8) и (9) на заднем сиденье

1-16 – тот же пикап уже основательно горит, обыскивают вытащенные тела

4 эпизод – засада на опушке

01-19 – стрельба из леса по кому не видно

01-20 – кадры с трофейной камеры – идёт украинский патруль?– тот, кто снимает + 2 человека спереди (10), (11), (12)

01-24 – снимающий падает камера поворачивается – видим ещё 1 человека (13)

01-27 – съёмка с нашей стороны, расстрелянную группу утаскивают в лес

01-34 – видно шеврон, можно попытаться определить что за подразделение

5 эпизод – УАЗ

01-38 – стрельба куда-то, далее видно что расстреливают УАЗ

01-42 – контроль по машине, видно плохо – минимум водитель (14), передний пассажир (15), задний пассажир (16)

01-45 вытаскивают труп – задний пассажир (16)

01-51 – осмотр передней части машины, водитель (14), пассажир (15), непонятно есть ли ещё один пассажир сзади

2-02 – передний пассажир (15)

2-07 – лежат ещё два трупа на дороге видимо (14) и (15)

6 эпизод – Буханочка

2-08- расстрел в упор Буханки

2-10 – остатки водителя (16), прям жёстко – 21+

2-14 – продолжается осмотр машины через переднюю дверь видно переднего пассажира (17), заднего правого пассажира (18)

В эпизоде было шестеро погибших. Это известный инцидент 13.06.2023 с "лесничими" в Сумской области

7 эпизод – зелёный внедорожник

2-17 – стрельба в лесу явно по чему-то движущемуся

2-20 – расстрелянный внедорожник, видно заднего левого пассажира (19)

2-23 – залезает внутрь машины, два задних пассажира (19) и (20), + явно был водитель (21)

8 эпизод – беспилотник газель

2-31 – съёмка с беспилотника, лес, дорога, газель, подрыв на мине? Расстрел с рпг?

2-35 – логически продолжение этого эпизода, темная газель похожа, расстрел машины

2-37 снова съёмка с беспилотника, группа подходит к газельке

2-38 – переключение на камеру, заглядывает внутрь – лежат вещи? На сиденьях

2-39 – вид с правого пассажирского окна, пассажир (22) – мне кажется явно не водитель завалился в сторону руля, водительская дверь открыта, скорее всего водитель (23?) вывалился/его вытащили

2-40 съёмка с дрона –лежат тела?? У дороги, на саму засаду не очень похоже, теоретически 4 трупа (24), (25), (26), (27), возможно один из них нижний это водила

2-42 – вытаскивает пассажира (22) за ремень из салона

2-44 – контролит пассажира (22), вроде он же уже раздетый, шлёпки те же

2-45 – по всей видимости осмотр тел у дороги, пассажиры повыпрыгивали и их покрошили? 2 трупа, видимо (26), (27) которые лежали на съёмке с беспилотника рядом

2-48 – осмотр машины

9 эпизод – расстрел внедорожника

2-50 – расстрел в упор внедорожника

2-51 – вытаскивают два тела, видимо водитель (28) и задний левый пассажир (29)

2-52 – вытаскивают правого переднего пассажира (30), видно правого заднего пассажира (31)

2-57- осмотр багажника

3-00 – осмотр вытащенных тел

10 эпизод – подрыв моста

3-02 – ставят накладной заряд на опору

3-03 – на мой взгляд выглядит как ж/б опора воздушной линии электропередач

3-05 – съёмка с беспилотника показывают взрыв моста

3-06 – другой ракурс, снимают явно с чего то ещё с другого места

11 эпизод – взрыв УАЗа

3-08 – съёмка из леса машины и её подрыв, РПГ/СВУ или мина – непонятно

3-11 – съёмка с другого ракурса взрыв машины и её расстрел

3-13 – контроль пассажиров

3-19 съёмка ближе, качество шакальное + темно, как минимум водитель (32) + открыта правая передняя дверь так что возможно был и пассажир (33?)

12 эпизод – выстрел из РПГ в упор по Авто

3-23 – по дороге едет внедорожник, по нему явно ведётся стрельба, искры под капотом

3-27 – выстрел в упор из РПГ, граната видимо не взводится из за близкой дистанции, оставляя красивую дыру в районе фары

3-33 видимо этот же эпизод из пулемёта стреляют куда то в лес

3-34 – эпичный взрыв, сработала наконец то граната от РПГ?

3-39 – задняя часть авто, судя по цвету авто и запаске всё тот же эпизод, ну как минимум водитель точно труп (34), возможно кто то ещё понять невозможно

https://lostarmour.info/news/rabotaet-sso – цинк

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