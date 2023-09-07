 

“Не продаются”: Пригожин откровенно рассказал о бесценных вещах в своей жизни

07.09.2023, 23:23, Новости дня
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Недавно рояль легендарного рок-музыканта Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,2 миллиона долларов. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, главное, чтобы такая вещь попала в надежные руки.

Продюсер убежден, что такие памятные вещи всегда должны быть у тех, кто в состоянии их сохранить. Сам продюсер своими дорогими сердцу вещами он называет те, что связаны с его семьей.

“Это фамильные драгоценности или что-то, связанное с фамилией, с собственной семьей, с прошлым. Например, часы папы покойного. Это и есть вещи, которые бесценны и не продаются”, — цитирует звезду Пятый канал. Он отметил, что есть вещи, у которых просто не может быть цены.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин порассуждал о значении понятия “номер один” в контексте разговора об Алле Пугачевой. “Что такое “номер один”? “Номером один” можно быть и на кладбище. В моем понимании “номер один” — это про актуальность данного времени. Но кто “номер два” тогда? У нас какая-то нумерация идет”, — заявил деятель шоу-бизнеса.


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