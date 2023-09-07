Мировое соревнование по искусственному интеллекту с участием российских юных талантов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Международный детский конкурс по искусственному интеллекту (AI Challenge) находится на этапе командного соревнования, привлекая юных участников из 35 стран, включая Армению, Беларусь, Индию, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Узбекистан и многие другие. Организаторами этого мероприятия, которое объединяет детей со всего мира и помогает им познакомиться с технологиями искусственного интеллекта, выступили крупнейший банк РФ – Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта.
Наибольшее количество участников из РФ зарегистрировалось в этом конкурсе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска. В рамках командного этапа молодые участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания в одном из пяти направлений: медицине, креативных индустриях, эффективном производстве, анализе изображения и видео, сельском хозяйстве.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка, Александр Ведяхин, подчеркнул: “Искусственный интеллект формирует будущее и определяет тренды развития всех сфер экономики и жизни. Навыки в этой области будут ключевыми для успеха представителей молодого поколения в любой профессии. Конкурс AI Challenge предоставляет детям из разных стран не только возможность обмениваться опытом и учиться чему-то новому, но и создает возможность для налаживания ярких взаимоотношений и дружбы на долгие годы”.
Все этапы AI Challenge проводятся на платформе All Cups, которая специализируется на проведении онлайн-соревнований и IT-чемпионатов. Участники в возрасте до 18 лет, независимо от своего местоположения, могут зарегистрироваться и принять участие в конкурсе до 27 сентября 2023 года. Как отмечал Александр Ведяхин ранее, в рамках этого конкурса Сбербанк готов поделиться своим опытом с детьми и поддержать их в разработке инновационных решений.
Смотреть комментарии → Комментариев нет