Мировое соревнование по искусственному интеллекту с участием российских юных талантов

Международный детский конкурс по искусственному интеллекту (AI Challenge) находится на этапе командного соревнования, привлекая юных участников из 35 стран, включая Армению, Беларусь, Индию, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Узбекистан и многие другие. Организаторами этого мероприятия, которое объединяет детей со всего мира и помогает им познакомиться с технологиями искусственного интеллекта, выступили крупнейший банк РФ – Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Наибольшее количество участников из РФ зарегистрировалось в этом конкурсе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска. В рамках командного этапа молодые участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания в одном из пяти направлений: медицине, креативных индустриях, эффективном производстве, анализе изображения и видео, сельском хозяйстве.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка, Александр Ведяхин, подчеркнул: “Искусственный интеллект формирует будущее и определяет тренды развития всех сфер экономики и жизни. Навыки в этой области будут ключевыми для успеха представителей молодого поколения в любой профессии. Конкурс AI Challenge предоставляет детям из разных стран не только возможность обмениваться опытом и учиться чему-то новому, но и создает возможность для налаживания ярких взаимоотношений и дружбы на долгие годы”.

Все этапы AI Challenge проводятся на платформе All Cups, которая специализируется на проведении онлайн-соревнований и IT-чемпионатов. Участники в возрасте до 18 лет, независимо от своего местоположения, могут зарегистрироваться и принять участие в конкурсе до 27 сентября 2023 года. Как отмечал Александр Ведяхин ранее, в рамках этого конкурса Сбербанк готов поделиться своим опытом с детьми и поддержать их в разработке инновационных решений.