 

В мире цифровых технологий главной угрозой для безопасности оказывается человек

07.09.2023, 22:20, Разное
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В мире цифровых технологий главной угрозой для безопасности оказывается человек. С этой проблемой сталкиваются большинство систем безопасности, именно поэтому социальная инженерия остается одним из любимых приемов мошенников, считает Владимир Зыков, руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Зыков подчеркивает, насколько легко обмануть даже бдительных пользователей. Мошенник может отправить официально выглядящее письмо с угрожающим предупреждением о деактивации аккаунта, и многие пользователи готовы безоговорочно делиться своими данными с незнакомцем. Однако мошенники также проявляют смекалку, учитывая, что люди стали более осторожными по отношению к подозрительным ссылкам. Они предлагают отправить информацию ответным письмом, что оказывается удивительно простым и, как выяснилось, эффективным методом, отмечает глава АППСИМ.

Зыков указывает, что никто не застрахован от ошибок, и встреча с мошенниками в сети может потребовать помощи юриста. Статистика Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде подтверждает рост проблем: в первом полугодии 2023 года к юристам поступило 1600 обращений, что в 2,3 раза больше, чем ранее. Почти половина обращений связана с мошенническими действиями (45%).

Популярность правовой поддержки отражается и в географии обращений. Более 800 обращений поступило от жителей крупных городов, а свыше 300 – от жителей малых городов и сельской местности.


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