Правительству РФ поручено рассмотреть аспекты, связанные с разделением ответственности за разработку и применение технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей

Президент РФ Владимир Путин выдал директиву правительству страны о необходимости внимательно обдумать вопросы, связанные с четким разграничением ответственности за создание и использование искусственного интеллекта (ИИ) и сложных нейросетей. Эту информацию пишет официальный сайт Кремля.

В документе прямо указано: “Правительству РФ поручено рассмотреть аспекты, связанные с разделением ответственности за разработку и применение технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей”.

Совсем недавно стало известно, что мировая история будет пополнена новым событием – впервые в мире состоится концерт, в котором активно использован искусственный интеллект. Это произойдет 10 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Большой симфонический оркестр выступит с симфонией №1, написанной музыкантом и композитором Петром Дрангой, которая названа “Космос”. Замечательно, что для этого выступления оркестр сотрудничает с нейросетью от Сбербанка, и они представят свое шоу на Приморской сцене Мариинского театра.

Важно отметить, что одним из наиболее распространенных опасений среди россиян, связанных с развитием искусственного интеллекта, является потенциальная угроза потери рабочих мест.