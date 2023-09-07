 

Правительству РФ поручено рассмотреть аспекты, связанные с разделением ответственности за разработку и применение технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей

07.09.2023, 22:20, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выдал директиву правительству страны о необходимости внимательно обдумать вопросы, связанные с четким разграничением ответственности за создание и использование искусственного интеллекта (ИИ) и сложных нейросетей. Эту информацию пишет официальный сайт Кремля.

В документе прямо указано: “Правительству РФ поручено рассмотреть аспекты, связанные с разделением ответственности за разработку и применение технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей”.

Совсем недавно стало известно, что мировая история будет пополнена новым событием – впервые в мире состоится концерт, в котором активно использован искусственный интеллект. Это произойдет 10 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Большой симфонический оркестр выступит с симфонией №1, написанной музыкантом и композитором Петром Дрангой, которая названа “Космос”. Замечательно, что для этого выступления оркестр сотрудничает с нейросетью от Сбербанка, и они представят свое шоу на Приморской сцене Мариинского театра.

Важно отметить, что одним из наиболее распространенных опасений среди россиян, связанных с развитием искусственного интеллекта, является потенциальная угроза потери рабочих мест.


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