 

Какие ошибки чаще всего допускают при уходе за кожей

07.09.2023, 22:10, Новости дня
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Врач-дерматовенеролог Видновской РКБ Оксана Шиляева рассказала, что ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. По ее мнению, разные типы кожи имеют специфические потребности, которые не удовлетворяет базовый уход.

“Вот почему порой мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость”, — цитирует специалиста интернет-издание “Подмосковье сегодня”. При этом самостоятельно определить тип кожи, чтобы подобрать нужный уход, невозможно, рассказала Шиляева.

“Преобладающий тип кожи у основной части населения — смешанный. Но есть еще три типа — нормальный, сухой и жирный. Каждый требует своего, строго индивидуального ухода. Правильно назвать тип кожи может только специалист”, — добавила дерматовенеролог.

Кроме прояснения типа кожи, дерматолог или косметолог поможет подобрать и правильный уход. “Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активнее вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний. Так что, если у вас есть даже незначительные проблемы с кожей, — забудьте об экспериментах и отправляйтесь к специалисту”, — резюмировала врач.


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