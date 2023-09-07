 

Экспорт из Китая в августе текущего года снизился на 8,8%

07.09.2023, 21:05, Разное
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Экспорт из Китая в августе текущего года снизился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является уже четвертым месяцем подряд сокращения. Снижение также затронуло импорт в страну, сократившись на 7,3%. Эта негативная динамика в импорте продолжает усиливаться, начиная с января, и не дала ни одного месяца с положительными показателями.

Причины ухудшения ситуации в экспорте и импорте Китая экономисты видят в уменьшении спроса на китайские товары на мировом рынке. Кроме того, замедление китайской экономики и упадок потребительского спроса оказывают давление на импорт, приводя к снижению спроса на сырье и товары из-за рубежа.

Тем не менее, некоторые эксперты находят повод для оптимизма в данных августа. Они превзошли ожидания аналитиков, опрошенных Reuters, которые прогнозировали снижение экспорта на уровне 9,2% и импорта на 9%. Главный экономист компании Guotai Junan International, Хао Чжу, отмечает: “В целом вышедшие данные говорят о том, что негативные факторы остаются, несмотря на небольшое улучшение. Окончательные выводы о текущем состоянии торговли можно будет сделать, учитывая такие факторы, как ситуация на рынке недвижимости, цены на нефть и обменный курс юаня по отношению к доллару.”

Таким образом, замедление мировой торговли остается вызовом для китайской экономики, и аналитики продолжают внимательно следить за динамикой внешней торговли в поисках признаков стабилизации.


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