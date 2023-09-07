Научно-технологический институт “Роснефти” открыл новый инженерно-лабораторный корпус

Научно-технологический институт “Роснефти” открыл новый инженерно-лабораторный корпус, расположенный на проспекте Мира в Томске. Этот 13-этажный офис является пятым зданием института и представляет собой современное пространство для научных исследований и инженерных разработок.

Общая площадь нового корпуса института превышает 14,5 тысяч квадратных метров и включает в себя более 100 офисных помещений, несколько переговорных комнат, а также конференц-зал на 150 человек и столовую с современным оборудованием. Здесь также созданы уютные зоны для отдыха и релаксации сотрудников.

Открытие этого нового офиса предоставляет проектному институту уникальную возможность расширить свою научно-техническую базу и увеличить производительность труда. Благодаря объединению более 550 инженеров, проектировщиков и исследователей в одном месте, институт сможет эффективнее разрабатывать инновационные решения.

Кроме того, институт открывает второе кернохранилище на площадях нового корпуса, что обеспечит корпоративный лабораторный центр резервными площадями, достаточными на 10 лет. Это увеличит общий объем хранимого в институте керна почти на 80%.

Два верхних этажа нового офиса будут выделены под лабораторию седиментологии, предназначенную для изучения осадочных горных пород и процессов их образования. Лаборатория оборудована передовым оборудованием, включая рентгеновские дифрактометры, лазерные анализаторы частиц и другие специализированные инструменты.

Следует также отметить, что при проектировании нового здания института в Томске было уделено внимание благоустройству городской среды. В близлежащем микрорайоне “Радужный” была построена детская площадка, а вокруг института созданы пешеходные зоны. Также была установлена современная система освещения, а на территории высажено более ста деревьев лиственных и хвойных пород.