 

Как не подхватить ОРВИ в сентябре

07.09.2023, 20:55, Новости дня
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Осенний период приносит много простуд, вирусов и инфекций. Одна из таких — ОРВИ. Болезнь очень распространена, однако даже ее можно избежать.
Врач общей практики Мария Беляева назвала основные правила, которые помогут не подхватить ОРВИ в начале осени. По словам эксперта, чтобы не заболеть ОРВИ, следует сбалансировать свою повседневную диету.
“Чаще ешьте овощи и фрукты, богатые витамином C: цитрусовые, шиповник, сладкий перец, смородину и облепиху. Также принимайте витамины и БАДы, содержащие цинк”, — цитирует медика интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Специалист порекомендовала обрабатывать поверхности дома и на работе дезинфицирующими средствами, особенно при большом скоплении людей. По возможности следует проветривать помещения.

По словам Беляевой, в сезон простуд полезно пить свежезаваренный травяной чай. Антиоксиданты в его составе снизят риск заболевания.


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