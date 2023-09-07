Мнение: Лозунг «Россия – тюрьма народов», Монгольский мир и карты-локаторы субъектов России

1. Считается, что выражение «Россия – тюрьма народов» придумали западные русофобы и враги России. Но это верно лишь отчасти – основной вклад в распространение этого штампа внесли русофобы вполне отечественные, хоть и безнадёжно заражённые иностранными идеями. Они заимствовали термин «тюрьма народов» у своих западных коллег и применили его к нелюбимой ими родной стране. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Выражение “Россия – тюрьма народов” старательно приписывают де Кюстину – но маркиз-русофоб писал лишь, что Россия – тюрьма (“Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора”). Про “тюрьму народов” де Кюстин не писал.

Подарил же лозунг “Россия – тюрьма народов” всем врагам России В.И. Ленин – сначала как спичрайтер депутата Госдумы от большевиков Петровского (“Миллионы и миллионы «обывателей» стали превращаться в сознательных граждан и убеждаться в правильности того изречения, что Россия есть «тюрьма народов»”), а потом и напрямую (“Нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса; — особенно в такой стране, которую справедливо называют «тюрьмой народов»”).

Дело было в 1914 г. Ленин, проживавший тогда в австро-венгерском Кракове, взял распространенное у революционеров определение Австро-Венгерской империи (“Völkerkerker”) – и применил к России.

Кстати, раз уж мы заговорили о тюрьмах и о дореволюционных временах. Цитирую классика:

В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного.

Когда в Крестах в 1938 старого политкаторжанина Зеленского выпороли шомполами, как мальчишке сняв штаны, он расплакался в камере: «Царский следователь не смел мне даже “ты” сказать!».

Или вот, например, из одного современного исследования мы узнаём, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи «О чём думают наши министры?», но не сумели через неё добраться до автора: «На допросе жандармы, как и следовало ожидать, узнали от Ванеева (студента) немного. Он им сообщил всего-навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свёртке одним лицом, которое он не желает назвать. Следователю ничего не оставалось (как? а ледяной воды по щиколотки? а солёная клизма? а рюминская палочка?..), как подвергнуть рукопись экспертизе». Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам оттянул сколько-то годиков и легко мог бы перечислить, что ещё оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи «О чём думают наши министры?».

Как вспоминает С. П. Мельгунов: «то была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключённым теперь остаётся вспоминать почти с радостным чувством».

2. Русофобы недовольны Папой Римским, который положительно высказался о Российской Империи. На днях он поддержал ещё и Монгольскую империю (ссылка):



Папа римский Франциск прибыл в Монголию, встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и выступил с речью, в которой упомянул о мире без конфликтов в эпоху после завоеваний Монгольской империи. Его слова приводит пресс-служба Святого престола.

«Да ниспошлют небеса, чтобы сегодня на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международным законам было восстановлено то, что когда-то было Pax Mongolica, а именно отсутствие конфликтов», — сказал он.

Pax Mongolica (с латыни — «Монгольский мир») — термин, принятый для обозначения периода относительного мира, который последовал после широких завоеваний Монгольской империей территорий Евразии в XII—XIV веках.

Франциск отметил, что прибыл в Монголию в момент, когда страна отмечает важную годовщину — 860 лет со дня рождения Чингисхана.

По его словам, тот факт, что Монгольская империя в течение веков охватывала отдаленные и разнообразные земли, «свидетельствует о замечательной способности ваших предков признавать выдающиеся качества народов, населяющих ее огромную территорию, и ставить эти качества на службу общему развитию».

«Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни», — сказал понтифик.

Модель «Монгольского мира» упомянул на встрече и президент Хурэлсух. «Достижения Pax Mongolica создали прочную основу для развития взаимного уважения между различными народами мира, бережного отношения к ценностям и самобытности друг друга, создания условий для мирного сосуществования различных цивилизаций», — сказал монгольский лидер (цитата по Associated Press).

Лично я нахожу всё же «Монгольский мир» даже более разрушительным, чем современный нам Американский мир. Да, монголы завоевали огромные территории, установив на них относительный порядок. Однако в ходе завоевания они убили столько людей, сожгли столько городов, что даже с цинично-рациональной точки зрения наша цивилизация была отброшена далеко назад.

3. Мы выложили на Руксперте карты-локаторы регионов России с новыми границами страны, сдвинувшимися в прошлом году на запад. Четыре новых региона пока ещё не причислены официально к какому-либо федеральному округу (ссылка).

В американской Википедии такие карты либо вовсе не используются, либо, в лучшем случае, их можно найти в тех статьях, до которых ещё не добралась тоталитарная западная цензура. Да и то, там они изображаются со штриховкой в полоску, как «спорные территории».