Рупор кремлевской пропаганды: О танке предельных параметров и высшей математике войны

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О танке предельных параметров и высшей математике войны

Кандидат исторических наук, научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев искренне, четко и основательно отвечает на самые интересные и смелые вопросы и комментарии зрителей программы и подписчиков канала УВЗ.

О танке предельных параметров и высшей математике войны

02:13 – Ответ на комментарий о фальсификации истории.

08:53 – Компетентное мнение о легком довоенном танке Т-50, харьковском Т-64.

17:45 – О производстве танковых двигателей, их назначении, а также о рассредоточении производства танка Т-72.

23:22 – Рассуждение о машинах предельных параметров. Секрет победы в войне.

25:13 – О значении 45-мм брони танка Т-34 и бронепробиваемости немецкой противотанковой артиллерии.

29:29 – О подвижности немецких самоходных противотанковых установок. Как Т-34 привел к ослаблению противотанковой обороны противника.

35:52 – Почему на танке Т-72 нет управления зенитным пулеметом из боевого отделения?

40:43 –Вооружение танка – это компромисс между желанием и возможностью. О желании во все времена поставить на существующий танк более мощное оружие.

46:52 – Линейный и штурмовой танк. Личное мнение.

48:51 – Рассуждение на тему: что первично в производстве техники – революция или эволюция? На примере танков Т-34, Т-54, Т-62.

56:55 – Какой путь более правильный? «Танк предельных параметров в условиях военного времени никогда себя не оправдает!»

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