Мнение: О правильном пиаре украинских про@бов… Учиться и учиться?

У кого не сводило скулы от всех этих появляющихся в инфопространстве «успешных передислокаций на тактически более выгодные рубежи обороны», сильно напоминающих небезызвестные «спрямления линии фронта»? Кто не понимает, что уход на новые, «тактически более выгодные позиции» стал необходимостью только потому, что противник сделал ранее занимаемые — тактически совсем невыгодными? И кто не задавался вопросом, доколе нас тут будут держать за детишек?

Что ж, учитесь, как правильно.

Ещё недавно британцы гордились отсутствием боевых потерь у своих «Челленджеров». Мол, за всё время эксплуатации был подбит лишь один танк этого типа — и то по ошибке, от «дружественного» огня в Ираке. Но вот украинцы героически про@бали первый из 14-ти «Челленджеров», едва ли не в первой же атаке с его участием.

Конфуз?

А теперь смотрим, как элегантно из него выходит британское Минобороны.

Новый глава оборонного ведомства Грант Шаппс оперативно подтвердил СМИ потерю первого из 14 поставленных на Украину танков «Challenger 2». Но как ловко он это сделал:

▪️ признал потерю танка, подчеркнув, что это зона ведения боевых действий, поэтому потери неизбежны — то есть, не стал отрицать очевидного, но верно расставил акценты;

▪️ заявил о том, что экипаж танка выжил и успешно эвакуировался — эта история не поддаётся независимой верификации, но делает ещё один акцент на важном для западного избирателя и попутно работает на пиар британского ВПК, производящего такие надёжные машины;

▪️ опроверг данные о подготовке новых партий танков со ссылкой на то, что украинцам их поставлено «достаточно», показав тем самым взвешенность позиции Минобороны и заранее купировав возможный новый негатив.

Именно умение отвечать на неудобные вопросы, признавать потери и на ходу оборачивать, казалось бы, неприятную ситуацию себе на пользу — это то, чего не хватает многим российским спикерам и любителям сводок в лучших традициях «мывсехпобедим» и «аналоговнет». Откуда взялся такой навык? Наверное от того, что в Соединённом Королевстве все политики так или иначе апеллируют к массовому избирателю, а российские «говорящие головы» — исключительно к первому лицу, даже в сообщениях для СМИ. Для первых важно мнение электората, для вторых — начальства. Которому только и можно втирать про «перегруппировки».

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда» ©

Поэтому надежды, что кремлёвские спикеры однажды научатся «так же» — беспочвенны?

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