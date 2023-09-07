 

Заголовок: WhatsApp позволит отключать запись видеосообщений по просьбам пользователей

07.09.2023, 19:55, Разное
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В конце лета WhatsApp внедрил видеосообщения, называемые “кружочками”, что вызвало неудовольствие среди пользователей. Однако теперь разработчики решили предоставить возможность отключить эту функцию, как пишет портал 9to5mac.

Функция записи видеосообщений работает в WhatsApp так же, как в Telegram – пользователь должен удерживать соответствующую кнопку. Но многие пользователи начали жаловаться на это нововведение, поскольку они случайно отправляли видеосообщения вместо привычных голосовых сообщений.

Чтобы предотвратить подобные недоразумения, разработчики внедряют возможность отключения записи видеосообщений в будущих обновлениях WhatsApp. Эта опция уже доступна в последних бета-версиях WhatsApp для Android и iOS.

Когда пользователь отключит функцию записи “кружочков”, значок микрофона вернется на свое место. При удержании этого значка будет записываться голосовое сообщение. Пользователи, отключившие эту функцию, все равно смогут получать и просматривать видеосообщения, полученные от своих собеседников.


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