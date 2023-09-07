 

Влияние E-номеров в пищевых продуктах на риск сердечных заболеваний”

07.09.2023, 19:55, Разное
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Исследование, проведенное на группе почти 100 000 женщин, выявило связь между потреблением обработанных пищевых продуктов, богатых E-номерами, и риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Эти E-номера, известные как эмульгаторы, широко применяются в продуктах, таких как выпечка, торты, мороженое, десерты, шоколад, хлеб, маргарин и готовые блюда, чтобы улучшить их текстуру и продлить срок годности.

Эмульгаторы, такие как целлюлозы, моно- и диглицериды жирных кислот, каррагинаны и другие, полученные из морских водорослей, оказались связанными с увеличенным риском ССЗ. Исследования также указывают на их потенциальную способность разрушать кишечные бактерии и усиливать воспаление, что делает людей более подверженными сердечно-сосудистым проблемам.

Несмотря на доступность и низкую стоимость обработанных продуктов с высоким содержанием этих эмульгаторов, исследователи рекомендуют ограничить их потребление, чтобы поддерживать здоровье. Дополнительные исследования также необходимы для более глубокого понимания связи между эмульгаторами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания.


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