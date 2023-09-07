 

Легендарный советский журналист Мамедов скончался в возрасте 100 лет

07.09.2023, 19:45, Новости дня
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Скончался бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов.. В своей время он работал переводчиком на Нюрнбергском процессе.

Легендарному советскому журналисту было 100 лет, отмечает URA.ru. Коллеги по цеху называли его патриархом советской и российской журналистики. Стоит отметить, что Мамедов является участником Великой Отечественной войны. Энвер Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями. Накануне своего 100-летия был представлен к ордену Александра Невского.


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