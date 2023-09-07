Борьба грандов в Группе Н Лиги чемпионов 2008/2009

Два гранда европейского футбола в одной группе Лиге чемпионов – это всегда интересное событие. Смотреть на борьбу двух топ-клубов за первое место не может быть не интересно ведь, чаще всего, первое место позволяет сыграть в плей-офф с более слабым соперником. Кстати, сайт для ставок 1xBet позволяет заключать пари на все матчи ЛЧ.

Лига чемпионов сезона 2008/2009 подарила болельщиком несколько интересных групп, но самой интригующей была Группы Н, в которой собрались такие команды:

«Зенит», Россия.

«Ювентус», Италия.

«Реал» Мадрид, Испания.

БАТЭ, Белоруссия.

В тот сезон и итальянская, и испанская команды были одними из лучших клубов Европы, поэтому именно они считались фаворитами на выход в плей-офф. Российский и белорусский клубы могли рассчитывать только на борьбу за третье место. А на сайте для ставок 1xBet вы всегда можете заключить пари на игры «Реала» и «Ювентуса».

Как и ожидалось, БАТЭ и «Зенит» ничего не смогли противопоставить более именитым клубам. Российская команда из шести игр лишь раз одержала победу и дважды сыграла вничью, набрав пять очков и заняв третье место. БАТЭ только трижды сыграл вничью, и с тремя очками остался на последней строчке. Кстати, установи 1xBet на Андроид и делай ставки на все матчи еврокубков.

«Ювентус» и «Реал» показали равную игру, набрав по двенадцать баллов. Однако первое место все же отошло «старой сеньоре», ведь у нее не было проигрышей – три победы и три ничьих. «Реал», хоть и одержал четыре победы, потерпел два поражения, поэтому «королевскому клубу» отошло второе место в группе. А установив приложение 1xBet на Андроид, вы сможете делать ставки на все их будущие игры.

Игры команд в стадии плей-офф

Для обеих команд, вышедших в плей-офф Лиги чемпионов, одна восьмая стала непроходимым этапом. Обе команды потерпели поражение, покинув турнир. «Ювентус» встретился с «Челси» и проиграл ему с общим счетом 2:3 по сумме двух матчей. «Реал» Мадрид же сыграл с «Ливерпулем» и потерпел еще более серьезное поражение – 5:0 по сумме двух игр. А на такие исходы всегда можно делать ставки в лайве 1xbet.tj/ru/live/football .

«Зенит» перешел в Лигу Европы и смог продержаться там немного дольше. Так, в одной шестнадцатой финала им удалось дважды выиграть со счетом 2:1 у «Штутгарта». Но в одной восьмой оппонентом стал итальянский «Удинезе». Первую встречу итальянский клуб выиграл со счетом 2:0, а во второй «Зенит» взял реванш, выиграв 1:0. Однако общий счет был 2:1 в пользу «Удинезе», поэтому российский клуб покинул турнир. А на все игры ЛЕ вы можете делать выгодные ставки в БК 1xBet.