 

Пять с половиной лет за журналистику

07.09.2023, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журналист из Сибири Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам по статье о распространении фейков

Судья абаканского городского суда Евгений Глущаков приговорил хакасского журналиста и главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева к пяти с половиной годам заключения.

Журналиста признали виновным в распространении фейков о вооруженных силах РФ. В своей статье, из-за которой и было возбуждено дело, он рассказал о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались участвовать в спецоперации. На процессе были допрошены те самые омоновцы, и они подтвердили под протокол факты из публикации Михаила Афанасьева.

После 24 февраля 2022 года по обвинению в распространении фейков были заведены уголовные дела против 14 журналистов по всей России.

Накануне приговора журналисты «Новой газеты» Анна Артемьева и Алексей Тарасов съездили в Абакан, чтобы рассказать об одном из судов, которые проходят сейчас над российской журналистикой по всей стране.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: Лозунг «Россия – тюрьма народов», Монгольский мир и карты-локаторы субъектов России

07.09 / Рупор кремлевской пропаганды: О танке предельных параметров и высшей математике войны

07.09 / Мнение: О правильном пиаре украинских про@бов… Учиться и учиться?

07.09 / Заголовок: WhatsApp позволит отключать запись видеосообщений по просьбам пользователей

07.09 / Влияние E-номеров в пищевых продуктах на риск сердечных заболеваний”

07.09 / Мнение: Хочет ли врач лечить

07.09 / Создана ассоциация пособников инопланетной агрессии под эгидой ООН

07.09 / Смартфоны Google Pixel 8 подорожают на €150: Что это значит для потребителей?

07.09 / Минцифры объявило о своем решении полностью прекратить лицензирование услуг пейджинга в России

07.09 / В Минфине задумались о введении налога на домашние холодильники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика