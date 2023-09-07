Пять с половиной лет за журналистику

Журналист из Сибири Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам по статье о распространении фейков

Судья абаканского городского суда Евгений Глущаков приговорил хакасского журналиста и главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева к пяти с половиной годам заключения.

Журналиста признали виновным в распространении фейков о вооруженных силах РФ. В своей статье, из-за которой и было возбуждено дело, он рассказал о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались участвовать в спецоперации. На процессе были допрошены те самые омоновцы, и они подтвердили под протокол факты из публикации Михаила Афанасьева.

После 24 февраля 2022 года по обвинению в распространении фейков были заведены уголовные дела против 14 журналистов по всей России.

Накануне приговора журналисты «Новой газеты» Анна Артемьева и Алексей Тарасов съездили в Абакан, чтобы рассказать об одном из судов, которые проходят сейчас над российской журналистикой по всей стране.

—