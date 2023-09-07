Смартфоны Google Pixel 8 подорожают на €150: Что это значит для потребителей?

Согласно сообщению портала HotUKDeals, ожидаемые в октябре смартфоны из серии Google Pixel 8 значительно подорожают по сравнению с их предшественниками, увеличившись на минимум €150 (примерно 15,7 тыс. рублей). Это вызывает интерес в среде потребителей, и важно понимать, какие изменения ожидаются в ценах.

Стоимость Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Европе составит, соответственно, €799 и €1099 (примерно 83,9 и 115,4 тыс. рублей), а максимальные модификации обойдутся в €859 и €1299 (примерно 90,2 и 136,4 тыс. рублей) за Pixel 8 на 256 ГБ и 8 Pro на 512 ГБ. В сравнении с предыдущей линейкой Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые продавались в Европе начиная от €649 и €899 (примерно 68,1 и 94,4 тыс. рублей), это означает увеличение цен на €150-200. Такие изменения могут сделать устройства Google Pixel 8 менее доступными в сравнении с конкурентами в флагманском сегменте.

Однако, цены на Google Pixel 8 в США пока остаются неизвестными. Некоторые эксперты предполагают, что изменения в ценах могут быть менее заметными на этом рынке. Например, смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5, хотя подорожал по сравнению с предыдущей версией, все равно сохраняет цену в $999 в этом регионе.

Эти изменения в ценах на смартфоны Google Pixel 8 вызывают интерес у потребителей и могут сделать выбор между различными флагманскими устройствами более сложным.