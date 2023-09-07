Минцифры объявило о своем решении полностью прекратить лицензирование услуг пейджинга в России

Минцифры объявило о своем решении полностью прекратить лицензирование услуг пейджинга в России. Эта новость была опубликована в проекте постановления правительства, доступном на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что технология персонального радиовызова, более известная как пейджинг, считается устаревшей и в настоящее время полностью вытеснена в РФ технологией мобильной связи. Регистр лицензий на предоставление услуг связи Роскомнадзора свидетельствует о том, что в настоящее время в РФ не существует ни одной активной лицензии на оказание услуг пейджинга. Последняя действующая лицензия оператора на пейджинговую связь истекла в июне 2023 года.

Пейджинговая связь, которая была популярна в 1990-х годах, позволяла россиянам принимать текстовые сообщения, но не имела функциональности отправки ответных сообщений. Для отправки сообщения на пейджер другому пользователю требовалось связаться с оператором, предоставить номер или имя абонента и диктовать сообщение.

Это решение остановить лицензирование пейджинговой связи отражает изменение в потребительских предпочтениях и технологическом развитии, включая появление смартфонов со спутниковой связью.