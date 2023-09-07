 

Собянин сообщил о завершении строительства Люблинско-Дмитровской линии метро

07.09.2023, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Люблинско-Дмитровской линии метро 7 сентября открылись три новые станции – “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. По новому участку вместе с метростроителями проехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник встретился со студентами МФТИ (Физтех). Он напомнил, что в 1990-е годы учащиеся пошутили и нарисовали на схеме линий метро станцию рядом со своим вузом. Сегодня сказочная история воплотилась в реальность, подчеркнул Собянин.

По его словам, до Физтеха пройдет специальный автобусный маршрут. Студенты смогут экономить время в поездках. Всего новый участок улучшит транспортное обслуживание 500 тысяч человек.

“И район Северный, который тоже был когда-то поселком, таким отдаленным от Москвы, сегодня получил метро и полноценную интеграцию с городом”, – добавил мэр.

После открытия новых станций длина Люблинско-Дмитровской линии превысила 43 километра. Она стала второй по протяженности в московской подземке.

В дальнейшем на “салатовой” ветке построят 27-ю станцию – “Южный порт”. Она расположится между “Кожуховской” и “Печатниками”.

Накануне состоялось открытие финального участка Солнцевской линии метро с двумя станциями – “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. Впервые в России метро пришло в аэрогавань.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / U.S. News & World Report – западные санкции в отношении России усугубляют разногласия среди стран G20

07.09 / Дочь певицы Славы раскрыла свое отношение к пластическим операциям

07.09 / Вивек Рамасвами – альянс России и Китая — самая большая угроза для США

07.09 / People’s Daily – китайские смартфоны заняли 75% российского рынка

07.09 / “Для нее он был Богом”: сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти

07.09 / CNN – после отказа от российского газа Европе так и не удалось обеспечить свою энергетическую безопасность

07.09 / Фура сбила группу велосипедистов в Ленобласти: двое погибли

07.09 / В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

07.09 / “Эффект микояновской колбасы”: Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты

07.09 / Собянин: Более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика