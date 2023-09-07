 

В Минфине задумались о введении налога на домашние холодильники

07.09.2023, 17:33, Разное
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В Минфине задумались о том, чтобы ввести налог на домашние холодильники в зависимости от их объёма. Точный порядок расчёта налога пока не определён, но в
любом случае больше всех будут платить те, кто имеет более одного
холодильника иностранного производства.

Холодильники будут учтены в специальном государственном
реестре, при этом гражданам придётся задекларировать ранее приобретённые устройства, а сведения о покупке новых холодильников будут автоматически передаватьс в реестр продавцами. Налоговики получат право выездных
проверок по месту жительства граждан для контроля за достоверностью данных.
Частная торговля холодильниками, в том числе подержанными, будет запрещена.

Как пояснил директор департамента налоговой политики Минфина
Никита Зайцев, нововведение позволит не только пополнить бюджет за счёт
домохозяйств со сверхдоходами и серыми поступлениями, но и приучить граждан к
осознанному потреблению.

«Подсчитано, что каждый россиянин в среднем выбрасывает
около 88 килограммов еды в год, а в Африке при этом люди голодают, – сказал
он. – Фактически каждый, кто не платит налог, ворует еду у африканцев. А налог сейчас никто не платит, потому что мы его ещё разрабатываем. Получается, всей страной воруем у Африки».

На вопрос о том, как двух- или трёхкамерность холодильника
может означать излишки доходов и теневые поступления, чиновник ответил, что
законопослушному человеку, живущему на честно заработанные средства, морозилка ни к
чему, не говоря уже про отделение для фруктов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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