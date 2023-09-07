В Минфине задумались о введении налога на домашние холодильники

В Минфине задумались о том, чтобы ввести налог на домашние холодильники в зависимости от их объёма. Точный порядок расчёта налога пока не определён, но в

любом случае больше всех будут платить те, кто имеет более одного

холодильника иностранного производства.

Холодильники будут учтены в специальном государственном

реестре, при этом гражданам придётся задекларировать ранее приобретённые устройства, а сведения о покупке новых холодильников будут автоматически передаватьс в реестр продавцами. Налоговики получат право выездных

проверок по месту жительства граждан для контроля за достоверностью данных.

Частная торговля холодильниками, в том числе подержанными, будет запрещена.

Как пояснил директор департамента налоговой политики Минфина

Никита Зайцев, нововведение позволит не только пополнить бюджет за счёт

домохозяйств со сверхдоходами и серыми поступлениями, но и приучить граждан к

осознанному потреблению.

«Подсчитано, что каждый россиянин в среднем выбрасывает

около 88 килограммов еды в год, а в Африке при этом люди голодают, – сказал

он. – Фактически каждый, кто не платит налог, ворует еду у африканцев. А налог сейчас никто не платит, потому что мы его ещё разрабатываем. Получается, всей страной воруем у Африки».

На вопрос о том, как двух- или трёхкамерность холодильника

может означать излишки доходов и теневые поступления, чиновник ответил, что

законопослушному человеку, живущему на честно заработанные средства, морозилка ни к

чему, не говоря уже про отделение для фруктов.

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