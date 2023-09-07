 

Цены на годовую подписку PS Plus Deluxe в Турции увеличились до 10 000 рублей

07.09.2023, 17:30, Разное
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Компания Sony увеличила стоимость своей игровой подписки PlayStation Plus на всех тарифных планах в Турции. Портал Rozetked сообщает, что теперь годовая подписка Deluxe обойдется в 10 000 рублей.

PlayStation Plus – это подписка, которая предоставляет пользователям доступ к онлайн-играм, облачному хранилищу, эксклюзивным скидкам, ежемесячным раздачам игр и каталогу из около 700 проектов. Существуют три тарифных плана: Essential, Extra и Deluxe, отличающиеся количеством предоставляемых игр.

Стоимость PS Plus Essential на один, три и двенадцать месяцев составила 175, 440 и 1400 лир соответственно (примерно 640, 1 600 и 5 100 рублей). PS Plus Extra теперь обойдется в 260, 720 и 2340 лир (примерно 950, 2 600 и 8 500 рублей). Максимальный тариф PS Plus Deluxe теперь стоит 305, 830 и 2740 лир (примерно 1 100, 3 000 и 10 000 рублей).

До повышения цен, годовая подписка PS Plus Essential, Extra и Deluxe стоила 260, 400 и 460 лир соответственно (примерно 949, 1 400 и 1 600 рублей). Эти цены были одними из самых низких в мире, и многие игроки из РФ и других регионов активно ими пользовались.

Расширенная подписка Sony была запущена весной 2022 года и предлагает каталог из сотен игр в PS Plus Extra и Deluxe, включая эксклюзивы и новые релизы. Таким образом, Sony пытается конкурировать с подпиской Xbox Game Pass от Microsoft, которая также предоставляет широкий выбор игр по подписке. Основное отличие заключается в том, что Xbox получает многие крупные игры в первый день выхода. Среди таких тайтлов – Atomic Heart, Starfield и будущий S.T.A.L.K.E.R.2.


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